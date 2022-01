Gemeentebelangen Oldambt: ‘College heeft niks geleerd van zonnepark-tragedie in Finsterwolde. In Westerlee speelt nu dezelfde ellende’

OLDAMBT – De gemeenten Oldambt, Midden-Groningen, Veendam en de provincie Groningen hebben een ruimtelijk economisch perspectief opgesteld voor het gebied rondom de A7 en N33. Hierin is onder meer het voorstel opgenomen om de haalbaarheid en wenselijkheid te onderzoeken van een locatie waar grote bedrijven (kavels van meer dan 20 hectare) zich zouden kunnen vestigen. In het plan is hiervoor het voorstel gedaan om te onderzoeken of dit haalbaar is in Westerlee (nabij de windmolens aan de N33). Gemeentebelangen Oldambt (GBO) vindt dat het college hiermee het paard achter de wagen spant.

Fractievoorzitter Ger Klein van GBO: ,,Als je als inwoner van Westerlee een brief in de bus krijgt waarin staat dat jouw directe woonomgeving in beeld is voor de vestiging van megafabrieken, dan kan ik mij goed voorstellen dat je enorm schrikt. Vooral als die brief uit de lucht komt vallen.”

Grootschalige ruimtelijke ingrepen vragen om draagvlak

De zonnepark-tragedie in Finsterwolde – die uiteindelijk tot het weigeren van een vergunning voor het zonnepark heeft geleid – ligt nog vers in het geheugen. Daar werd eerst een plan gepresenteerd en pas daarna contact met inwoners gezocht. Klein: ,,Een dergelijke werkwijze is niet meer van deze tijd. Het roept weerstand bij inwoners op en het schaadt het vertrouwen in de overheid. In Westerlee gebeurt nu hetzelfde.”

Volgens Klein vragen grootschalige ruimtelijke ingrepen om draagvlak. ,,En dat begint met participatie, dat wil zeggen het in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken van inwoners bij eventuele activiteiten. De brief die de inwoners van Westerlee hebben gekregen, had daarom niet moeten worden verstuurd. Het college had eerst met betrokkenen in gesprek moeten gaan over hun ideeën over de mogelijke ruimtelijke invulling van het gebied. Een gemiste kans.”

GBO heeft inmiddels politieke vragen over de kwestie gesteld.

Ingezonden