Van Duitsland, via Nederland naar Dubai: politie rolt internationale bende autosmokkelaars op

TER APELKANAAL, OSNABRÜCK, GRONINGEN – De Centrale Recherche in Osnabrück is er in nauwe samenwerking met het parket van Osnabrück in geslaagd de georganiseerde misdaad een slag toe te brengen. Binnen een onderzoek van drie jaar werd een internationaal actieve groep criminelen onder controle gebracht. De bende was gespecialiseerd in het stelen en verkopen van gestolen voertuigen. Een van de leidende figuren, een 66-jarige man uit Nederland, is vorige week aangehouden in Ter Apelkanaal (Nederland). Hij en een ander vooraanstaand lid zitten in voorarrest in Nederland en Litouwen. Ze worden binnenkort uitgeleverd aan de Duitse rechterlijke macht.

In totaal werden 13 bendeleden geïdentificeerd. Ze worden er allemaal van verdacht dure en middelzware voertuigen met een totale waarde van ongeveer 2,5 miljoen euro te hebben gestolen, voornamelijk in Duitsland, en deze wereldwijd illegaal door te verkopen met vervalste voertuigdocumenten. De politie kent momenteel in totaal 32 misdrijven met gestolen auto’s, waarvan er elf zijn gevonden bij huiszoekingen of onderzoeken door andere afdelingen. Bij een huiszoeking in Litouwen eind 2021 vonden speurders ook zo’n 400.000 euro aan contant geld en 60 vervalste kentekenbewijzen. Ook in Nederland werd vorige week een willekeurig ontdekte illegale sigarettenfabriek met 1,5 miljoen sigaretten stilgelegd. De onderzoeken zijn in volle gang.

“De langdurige en complexe onderzoeken hebben hun vruchten afgeworpen. Een groot opsporingssucces, dat zeker in de wereld van de georganiseerde misdaad zal rondgaan”, zegt Marco Ellermann, woordvoerder van de verantwoordelijke politie in Osnabrück.

Volgens de politie was een groot deel van de gestolen auto’s via de Rotterdamse haven naar Dubai verscheept. Andere gestolen voertuigen werden binnen Duitsland verkocht via geschikte voertuiguitwisselingen en hekken. De gestolen auto’s, waaronder een Mercedes AMG GT R special edition (230.000 euro), een Porsche Carrera 4 GTS (130.000 euro), een Mercedes S 560 E (110.000 euro), een BMW X5 M50d (100.000 euro), waren in de periode van de laatste is twee jaar lang in verschillende deelstaten gestolen. Op de plaats delict stonden Nürburg (Rijnland-Palts), Osnabrück (Nedersaksen), Hamburg, Bad Homburg (Hessen) en Meerbusch, Keulen, Coesfeld, Lotte en Münster (Noordrijn-Westfalen). Andere voertuigen werden gestolen van een autoverhuurbedrijf in Frankrijk en doorverkocht.

De auto’s werden geparkeerd in voertuigdepots, bijvoorbeeld in de buurt van Groningen in Nederland, en klaargemaakt voor illegale doorverkoop. De daders hebben zeer professioneel gehandeld en hebben naast het wijzigen van de gegevens in de kentekenbewijzen ook de voertuigidentificatienummers (VIN) op de auto’s gewijzigd. Bovendien werd een taakverdeling uitgevoerd. Sommigen zorgden voor de verkoop van de voertuigen, het vervalsen van de voertuigpapieren, het huren van magazijnen en het overladen van schepen; anderen over diefstal van auto’s, maar het meesterbrein uit Nederland had alle touwtjes in handen.

Tijdens een huiszoeking in een loods in juni 2021 trof de politie vier gestolen voertuigen aan. De politieagenten van de speciale afdeling voor complexe criminaliteit van Osnabrück kwamen erachter via intern onderzoek. In de periode van april tot oktober 2018 merkten ze afwijkingen op die samenhingen met een aanzienlijke toename van motorvoertuigen in het verantwoordelijkheidsgebied van de politie van Osnabrück, voornamelijk in Osnabrück en het aangrenzende Noordrijn-Westfalen. Door analyses en evaluaties van de daden konden waardevolle aanwijzingen en initiële onderzoeksaanpak met betrekking tot de criminele bende worden gegenereerd – met succes, zo bleek.

Toeval: Als onderdeel van het onderzoek trof de politie op 11 januari een volledig uitgeruste en illegaal geëxploiteerde sigarettenfabriek met 1,5 miljoen sigaretten aan in een bedrijfspand in Ter Apelkanaal (Nederland) niet ver van de Duits-Nederlandse grens. De productiefaciliteit werd stilgelegd en de Nederlandse politie startte een passende strafrechtelijke procedure.

Naast de leidende Centrale Recherche en het Openbaar Ministerie in Osnabrück waren de Nederlandse politie, het Centrum voor Internationale Rechtsbijstand (IRC) in Den Haag en Groningen en Europol betrokken bij de uitgebreide onderzoeken.

Bron en foto’s: Politie Osnabrück