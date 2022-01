Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 23 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

SAAIE DAG | VOORLOPIG GRIJS WEER

Je kan het vandaag rustig een saaie dag noemen in het weer, want we hebben veel bewolking en we moeten maar hopen dat de zon vanmiddag nog af en toe doorbreekt. Maar vaak zal dat niet zijn. Er is ook maar een heel zwak windje uit het westen tot zuidwesten. De temperatuur bereikt een graad of 7 en koud is het zeker niet.

Vannacht daalt het tot een graad of 3 en er kan wat mist of nevel gaan ontstaan. En als er eenmaal mist of nevel is, dan komen we daar morgen niet of nauwelijks vanaf want er is morgen maar heel weinig wind. Maximum morgen rond 5 graden.

Dinsdag overheerst de bewolking ook, maar er komt dan een beetje wind en het zal vooral nevelig zijn. Woensdag zijn er enkele opklaringen bij een matige tot vrij krachtige westenwind, donderdag valt er af en toe regen. De maximumtemperaturen schommelen van morgen tot woensdag rond 4 graden, daarna stijgt het naar 5 tot 7 graden.