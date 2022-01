HB-Café Groningen op 11 februari 2022 online via ZOOM

GRONINGEN – De maatregelen rondom Corona maken dat het lange tijd onzeker was wanneer er weer een HB café georganiseerd kan worden. In afwachting van de volgende bijeenkomst op locatie wordt ditmaal een online bijeenkomst gehouden. Misschien eenmalig, wellicht als start voor een nieuwe activiteit naast het vertrouwde HB-café op een locatie in Groningen.



De Covid-19 pandemie zet voor velen van ons het leven flink op z’n kop. Tegelijkertijd geeft het ook momenten van reflectie, wat is voor mij echt belangrijk? Wat mis ik nu ik veel minder mensen zie? Wat niet? Wat wil ik anders gaan doen?



Deze avond is er geen lezing /presentatie zoals gebruikelijk, wel een korte introductie van de organisatie waarin ze het verloop van deze avond toelichten. Na deze opening maken ze kleine groepen aan van ca 4-6 personen die met elkaar in gesprek gaan aan de hand van het concept Positieve Gezondheid van Machteld Huber. Nieuwsgierig? Kijk dan eens op www.mijnpositievegezondheid.nl.



Je hoeft voor deze avond niets voor te bereiden. Je bent van harte welkom als je wilt luisteren naar anderen en/of zelf iets wilt delen over jouw gezondheid en hoe HB daarin wel of geen rol speelt.



Voor wie?

Veel volwassen hoogbegaafden komen er pas op latere leeftijd achter waarom ze zich hun hele leven anders hebben gevoeld. Als ze dan (eindelijk!) ontdekken dat ze hoogbegaafd zijn, valt er veel op zijn plaats. Soms geeft het juist verwarring en ontstaan er vragen en kan het prettig zijn met anderen ervaringen te delen. Deze bijeenkomst is voor die mensen die vermoeden of zeker weten dat zijzelf of een naaste (partner, vriend(in), ouder, kind) hoogbegaafd zijn.



Hoogbegaafd?

Hoogbegaafd zijn is meer dan een hoge intelligentie hebben. Hoogbegaafden zijn snelle en slimme denkers, die complexe zaken aankunnen. Autonoom, nieuwsgierig, creatief en gedreven van aard. Sensitieve en emotionele mensen, intens levend, die plezier scheppen in creëren. Dat geheel van eigenschappen is lang niet altijd een lust. Integendeel: voor veel hoogbegaafden is het een last, vooral omdat ze het niet van zichzelf weten of er als kind nooit begeleiding in hebben gehad. Nu weten we dat ongeveer 3 procent van de bevolking hoogbegaafd is, maar toen de volwassenen van nu kind waren, was er nog niet veel bekend over HB en werden de problemen die het kan geven, nauwelijks her- en erkend. Veel hoogbegaafde volwassenen komen daardoor pas op latere leeftijd tot de ontdekking waarom ze zich altijd anders hebben gevoeld, waarom hun hoofd nooit ophoudt, waarom ze anders reageren op gebeurtenissen of hun omgeving, waarom ze vaak niet begrepen worden. Voor veel mensen is het een lastig proces, omdat ze juist dachten dat zij degenen waren die ‘dom’ zijn.

Over de organisatie:

Roger van Hout, Jolande Donker en Agnes Schilder van het HB-Café Groningen organiseren het HB-cafe in Groningen. Na een korte inleiding (over de opzet van de avond, over het IHBV en over wat hoogbegaafdheid is) zal er veel ruimte zijn om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Wij introduceren een gespreksmethodiek die als leidraad kan dienen in de subgroepjes.



Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur (met een korte pauze), de ZOOM-sessie staat open vanaf 19:15 uur.

We gebruiken het programma ZOOM. Na aanmelding en betaling voor deze avond krijg je de link toegestuurd. Voor ZOOM hoef je niets te downloaden en je hoeft ook geen account aan te maken. ZOOM werkt op iedere pc, laptop of telefoon die verbonden is met internet.



Het HB-Café is een activiteit van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV), een kennis-, netwerk- en projectenorganisatie met als doel het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen te verbeteren. Een HB-Café is een informele bijeenkomst waar mensen bij elkaar komen om hun kennis over, en inzicht in hoogbegaafdheid bij volwassenen te vergroten, en daar met andere belangstellenden in een ongedwongen sfeer over te kunnen praten. In het algemeen bestaat het programma uit een presentatie of een interactieve werkvorm met daarna een borrel. De primaire doelgroep zijn hoogbegaafden zelf: mensen die zich herkennen in beschrijvingen van hoogbegaafdheid (er is geen test-eis). Daarnaast zijn partners, collega’s, buren, vrienden, ouders en (volwassen) kinderen welkom. Ook komen er wel coaches die met hoogbegaafden werken. De HB-Café’s zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor het aan de orde stellen van persoonlijke hulpvragen.



Aanmelden voor dit HB-café kan uitsluitend door het online formulier op http://ihbv.nl/evenementen in te vullen en vervolgens direct online te betalen via iDEAL of Bancontact/Mister Cash. Het IHBV wordt gerund door vrijwilligers die graag een steentje willen bijdragen aan het verbeteren van het leefklimaat voor hoogbegaafden. Met jouw financiële bijdrage steun je het IHBV en maak je het organiseren van allerlei bijeenkomsten en activiteiten mogelijk. Namens het IHBV dank je wel!



Het aantal bezoekers is beperkt tot 25 personen om interactie mogelijk te maken. Wanneer het maximum aantal deelnemers bereikt is, is inschrijving niet meer mogelijk. Wie dat wil, kan zich op de wachtlijst laten plaatsen door het daartoe bestemde formulier op de evenementen-pagina in te vullen.



Alleen wachtlijstmeldingen die op deze wijze binnenkomen worden in behandeling genomen. We nemen contact op wanneer er een plek beschikbaar komt.

Ingezonden