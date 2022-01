Interschool Ter Apel ontvangt opnieuw predicaat Excellente School

TER APEL – Vanmorgen heeft Interschool Ter Apel opnieuw het predicaat Excellente School ontvangen. De toekenning van het predicaat betekent dat de school onderwijs biedt van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met een specifiek profiel.

Interschool Ter Apel werd in 2017 al de eerste excellente azc-school in het Noorden. De school ontving een koffertje, bezorgd door een koerier, met onder meer het predicaat Excellente School 2021/2022 – 2024/2025. Aansluitend vond een webinar plaats waarin de school werd gefeliciteerd door Paul Zevenbergen, voorzitter jury Excellente Scholen; Alida Oppers, de inspecteur-generaal van het Onderwijsen Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs.



Juryrapport

Interschool verzorgt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar en kent een grote variatie van in- en uitstroom van leerlingen. De verblijfsduur varieert van een week tot maximaal anderhalf jaar. Doorde onderzoekende en lerende houding van het team en door het toepassen van gespreid leiderschap,hebben ze een goed beredeneerd aanbod ontwikkeld en een doorontwikkeling gemaakt op het gebied van kwaliteit en kwaliteitszorg. De jury is hiervan onder de indruk. Volgens de jury is dit gespreid leiderschap ook zichtbaar aanwezig tijdens de gesprekken, in de opbouw van de documenten en in de inrichting van de kwaliteitszorg. In alle documenten is de kwaliteitscyclus en doorontwikkeling van de school goed zichtbaar.



Trots

Anita Klompsma en Rosie Meems, de directeuren van Interschool, zijn trots op het opnieuw behalen van het predicaat. “Het ontvangen van het predicaat excellent in 2017 was al een grote eer en een kroon op ons werk. Dat we de kwaliteit door de jaren heen zo goed vast hebben weten te houden en deze verder hebben kunnen verdiepen, ondanks personele wisselingen en de coronaperiode, daar zijn we echt trots op!” Aldus de directeuren.



Interschool maakt deel uit van de scholengroep Openbaar Onderwijs Westerwolde. De gemeente Westerwolde vormt hiervan het integrale bestuur. Wethouder Wietze Potze is ook trots op het opnieuw behalen van het predicaat: “Op Interschool werkt een kundig, toegewijd en ambitieus team. De positieve beoordeling van de inspectie was wederom een compliment voor de inzet van beide directeuren en het team, maar dan ook nog het predicaat Excellente School opnieuw ontvangen is natuurlijk geweldig.”

Ingezonden