DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Op 16 januari is om 16.20 uur op het Gasthauskanal in Papenburg een 23 jarige fietser aangereden. Hij werd door een bestuurder van een donkere auto, die vanaf de parkeerplaats bij een orthopediekliniek de weg op reed, over het hoofd gezien. De fietser, die op de het fietspad reed, werd geschept. Hij raakte lichtgewond en aan zijn fiets ontstond voor 150 euro schade. De veroorzaker is doorgereden. De politie is naar hem op zoek.

Tussen zaterdag en zondag is bij drie bouwcontainers aan de Kapitän-Venema-Straße in Papenburg ingebroken. Het is niet bekend wat er is buitgemaakt.

Haren

Tussen zaterdag en zondag is bij een opslagloods aan de Wesuwer Straße in Haren ingebroken. De daders kwamen binnen door een roldeur te beschadigen. Voor zover bekend is er niets gestolen.

Schwefingen

Zaterdagmiddag is om kwart voor vier op de Dorfstraße in Schwefingen een 60-70 cm grote hond door een Fiat 500 aangereden. De gewonde hond is vervolgens op de vlucht geslagen en ondanks een zoektocht in de omgeving niet aangetroffen. De politie van Meppen verzoekt de eigenaar van de hond contact op te nemen.

Heede

Langs de Bourtanger Weg in Heede is zondag een grote hoeveelheid autobanden gedumpt. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het bureau in Papenburg. (Foto: Politie Emsland)

BAB28

Vrijdag heeft de grenspolitie een 29 jarige Nederlandse drugskoerier aangehouden. De man was om 09.30 uur de grens bij Bunde gepasseerd. Hij reed over de BAB28 in de richting van Oldenburg. Kort voor de afslag naar Apen/Remels werd hij door de politie ingehaald en naar de parkeerplaats bij een autogarage geleid. Daar werd zijn auto doorzocht.

Hij bleek 60 pakjes van één kilo hasj, ter waarde van 575.000 euro, in een aparte ruimte van zijn auto te hebben verstopt. Ook had hij een geringe hoeveelheid Crystal Meth bij zich. Hij verklaarde dat dit voor eigen gebruik was. De man is vrijdag voorgeleid en zit nu in voorarrest. (foto: Politie Bunde)

Lathen

Tussen vrijdag en zondag is op de Dünefehnstraße in Lathen een putdeksel van de riolering gestolen. Voor zover bekend heeft dit niet tot ongevallen geleid.

Zaterdag is tussen 11.30 en 12.00 uur op een parkeerplaats aan de Sögeler Straße in Lathen een zilvergrijze Ford Focus aangereden. De veroorzaker is er vandoor gegaan.

Getuigen worden verzocht contact met de politie van Lathen op te nemen.

Walchum

Zaterdag ontstond wederom brand in een schuur aan de Ossenweg in Walchum. De brandweer van Dersum, Heede en Dörpen ging rond 04.20 uur ter plaatse. Er raakte niemand gewond. Evenals op 8 januari is de oorzaak van de brand niet duidelijk. Toen raakten de woning en de schuur dusdanig beschadigd dat de bewoners elders moeten worden ondergebracht. De schade wordt toen op twee ton geschat.