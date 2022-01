Mevrouw Zwaantje Wesseling – Huiting uit Vlagtwedde is 101 jaar.

VLAGTWEDDE – Mevrouw Zwaantje Wesseling – Huiting uit Vlagtwedde is sinds zaterdag 22 januari 101 jaar.



Burgemeester Jaap Velema mocht maandag 24 januari mevrouw Zwaantje Wesseling – Huiting namens het gemeentebestuur van de gemeente Westerwolde feliciteren met haar 101ste verjaardag.

Bij de ontmoeting waren ook de twee zonen en een schoondochter aanwezig.

Mevrouw Wesseling is geboren in Onstwedde.

Na haar huwelijk ging zij met haar echtgenoot op een gehuurde boerderij wonen op ” ’t Overdiek”.

Nadat de huurovereenkomst daar werd verbroken verhuisden zij naar Smeerling waar ze een eigen boerderijtje kregen.

Later verhuisden zij naar de Schoolstraat in Vlagtwedde, nadat haar man overleed verhuisde zij ruim twintig jaar geleden naar de Bolderbörg in Vlagtwedde.

In verband met de strenge regels vorig jaar kon er geen bezoek bij haar honderdste verjaardag zijn.

Burgemeester Velema beloofde haar dat hij volgend jaar weer bij haar op de verjaardag zou komen.