SoVit Vlagtwedde biedt gezondheid, plezier en ontmoeting speciaal voor senioren

SoVit sport en beweging voor senioren vindt elke donderdagochtend plaats in sporthal de Westerwoldehal in Vlagtwedde (foto Jan Johan ten Have).

VLAGTWEDDE – Enkele tientallen zestigplussers uit Vlagtwedde en omgeving komen eens per week naar sporthal de Westerwoldehal in Vlagtwedde. Ze komen er voor een uurtje beweging en vooral ook voor de gezelligheid aan de koffietafel na afloop. Onder de naam SoVit vormen zij een zelfstandige sportgroep, waarbij iedere deelnemer beweegt op eigen niveau. “Samen bewegen motiveert. Meedoen aan SoVit is niet alleen gezond voor lijf en leden, de deelnemers vinden het ook nog eens hartstikke leuk”, vertelt coach Simone Rozemond.

“Je komt op een gegeven moment op een leeftijd dat lichaamsbeweging minder vanzelfsprekend wordt”, vertelt de 77-jarige Hendrik Meendering, één van de deelnemers aan SoVit. “Ik vind het belangrijk om mijn spieren te blijven stimuleren. Daarom doe ik mee aan SoVit én ga ik elke week zwemmen bij zwemschool Henny de Groot. Ik kom hier bovendien voor de gezelligheid, het is echt een gezellige, fijne groep.”

Het doel van SoVit is tweeledig: in de eerste plaats ouderen aan het bewegen krijgen en houden en in de tweede plaats wegnemen of voorkomen van sociaal isolement. De ongeveer dertig zestigplussers sporten – verdeeld over twee groepen – op de donderdagochtend. Dat begint met een uitgebreide warming-up, bestaande uit spieren losmaken en breintraining. Vervolgens gaan de deelnemers bewegen in spelvorm. Welk spel er wordt gespeeld, varieert nogal, soms badminton, dan weer korfbal en zelfs jeu de boules. Twee keer per jaar is er een conditiecircuit. Na afloop van het spel is er een cooling down: vijf minuten strekken om spierblessures te voorkomen. Tot slot is er ‘de derde helft’, samen gezellig koffie en thee drinken in de kantine. De deelnemers vinden het meedoen aan SoVit zo leuk, dat ze zelfs doorgaan tijdens de vakantie, dan spreken ze af om bijvoorbeeld samen lekker aan de wandel te gaan.

SoVit is een geheel zelfstandige groep die in 2017 ontstond uit het project Sociaal Vitaal met Fittest. Dit project had als doel om senioren aan het bewegen te krijgen. Dat is in Vlagtwedde dus heel goed gelukt. De deelnemers vonden het zo leuk dat ze aan het eind van het project besloten zelfstandig door te gaan. Ze betalen voor hun deelname drie euro per training om de kosten te dekken.

Deelneemster Marieanne Boer (65) is ook beheerder van De Wischmei. “Ik wilde in eerste instantie niet meedoen, ik kwam hier immers om de koffie te verzorgen. ‘Doe nou mee, je bent hier toch’, drongen de deelnemers aan. Ik zette de stap en heb geen seconde spijt gehad. Vooral het bewegen op muziek spreekt mij erg aan. Ik ben gek op muziek en Simone doet echt haar best om altijd weer mooie muziek uit te zoeken. Bovendien heb ik de ziekte van Parkinson, door die aandoening gaat bewegen op muziek veel gemakkelijker dan zonder muziek.”

Marieanne is niet de enige die een aandoening heeft. Vrijwel alle deelnemers hebben wel iets onder de leden. Daarom mag en kan iedereen er op eigen tempo en niveau meedoen en op elk moment ervoor kiezen om even pauze te nemen. “Verder wordt er hier serieus gesport, de oefeningen zijn pittig om het bewegen voor iedereen uitdagend te houden”, vertelt Simone. “Ik kijk er altijd weer naar uit om hier op donderdag heen te gaan”, zegt Meendering. En Boer: “Er wordt heel veel gelachen.”

Er is nog voldoende ruimte voor nieuwe deelnemers. Voor informatie en opgave kunt u contact opnemen met Simone Rozemond, tel. 06-23708177.

Ingezonden