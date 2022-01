A7, SCHARMER – Vanavond is de brandweer uitgerukt voor een melding van vreemde lucht bij tankstation De Dikke Linde.

Om kwart over negen is de brandweer uitgerukt voor de melding van vreemde lucht bij tankstation De Dikke Linde bij Scharmer, langs de A7. Omdat er mogelijk sprake was van een gaslek werd het tankstation afgesloten.

Van een gaslek bleek overigens geen sprake te zijn. De vreemde lucht was afkomstig van een vrachtwagen vol kippenstront.