Uitwijklocatie voor asielzoekers de Clockstede in Nieuwe Pekela vandaag in gebruik genomen

NIEUWE PEKELA – ‘De Clockstede’ in Nieuwe Pekela is vandaag in gebruik genomen als uitwijklocatie voor asielzoekers die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus. Er worden maximaal 120 personen in quarantaine of isolatie opgevangen. De gemeente Pekela, het COA en de eigenaar van het pand, woningcorporatie Acantus, maakten dit dinsdag 14 december gezamenlijk bekend.

Het COA verzorgt de opvang en begeleiding op de locatie. Ook is er 24 uur per dag beveiliging aanwezig en wordt er op toegezien dat bewoners de locatie niet verlaten tijdens quarantaine of isolatie. De asielzoekers komen uit asielzoekerscentra in Groningen, Friesland en Drenthe. Als hun isolatie- of quarantaineperiode voorbij is, gaan ze terug naar de locatie waar ze vandaan komen.

Regiomanager Noord Corina Deekens: “De uitwijklocatie in Haren is natuurlijk al langer open. En omdat de locatie in Haren optimaal benut wordt, zijn we op zoek gegaan naar een tweede locatie in Noord-Nederland. We zijn blij dat dit nu gelukt is. Dit biedt ons meer mogelijkheden om coronabesmettingen in de opvanglocaties tot een minimum te beperken.”

Op verschillende plekken in het land zijn tijdelijke locaties beschikbaar om asielzoekers op te vangen die in isolatie of in quarantaine moeten, omdat zij besmet zijn of mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Deze locaties worden ingezet als het door omstandigheden niet meer lukt om op de reguliere azc’s (mogelijk) besmette bewoners in isolatie of quarantaine te plaatsen.

De Clockstede wordt voor de periode van een jaar in gebruik genomen.