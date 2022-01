Politie Emmen zoekt eigenaar amethisten

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 25 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NEVELIG | VANAF DONDERDAG ANDER WEER

Het wordt ook vandaag weer een rustige en een beetje grijze dag in Westerwolde. Maar het is droog en juist door de bewolking is er ook geen mist ontstaan, al is het wel nevelig. De temperatuur ligt vanochtend rond 3 graden en de maximumtemperatuur is vanmiddag 5 graden, dus dat beweegt weinig. Wat ook weinig beweegt is de wind, want die is maar zwak of matig uit het zuidwesten: windkracht 2 tot 3.

Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en nevelig. De minimumtemperatuur is vannacht 1 á 2 graden boven nul. Morgen is er ook veel bewolking en ’s ochtends kan wellicht wat motregen vallen, morgenmiddag zou de zon ook even door kunnen breken. Het wordt morgen opnieuw 4 á 5 graden, bij windkracht 3 tot 4 uit het zuidwesten.

Donderdag staat er windkracht 5, met eerst wat regen en ’s middags wat zon en een bui. Maximum dan rond 8 graden! Vrijdag is het 7 graden bij een stevige noordwestenwind, in het weekend is er een westenwind en dan neemt de kans op wat regen ook weer toe.