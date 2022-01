Bibliotheek Veendam trekt eropuit met het Verhalenpad

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 26 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WATERKOUD | VANAF MORGEN WISSELVALLIG

Het wordt nog een bewolkte en een beetje nevelige dag en er zou weer wat motregen kunnen vallen, maar de meeste tijd is het droog. Het is wel waterkoud met temperaturen rond 3 graden en de maximumtemperatuur is maar 5 graden, bij een matige zuidwestenwind (windkracht 3 tot 4).

Vannacht wordt dat windkracht 5 en het blijft dan een graad of 5, maar in de loop van de nacht gaat het af en toe regenen. Dat front trekt morgenochtend snel weg naar het zuiden en daar komen enkele buien achteraan, maar ook morgenmiddag zijn er ook veel opklaringen. Er komt dan een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten te staan, de maximumtemperatuur is morgen 8 of zelfs 9 graden.

Vrijdag is er een matige noordwestenwind met veel opklaringen, maar zaterdag is er een sterke westenwind. Dan is het de meeste tijd bewolkt met af en toe regen.

Zondag lijkt het meestal weer droog te zijn en zo zal het op lange termijn ook af en aan gaan, met maandag wellicht enkele sneeuwbuien.