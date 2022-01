Lichtjes voor vrijheid in Pekela

PEKELA – Vanavond vond in een deel van Pekela een lichtjeswandeling plaats.

De lichtjeswandeling werd georganiseerd door de groep: In vrijheid. Voor Vrijheid! Pekela en omgeving. De start was om zeven uur bij het gemeentehuis.

Op Facebookpagina van deze groep staat:

Waar staat In vrijheid voor vrijheid voor:

Strijden voor vrijheid verbinding en samenhorigheid.

Strijden tegen onrecht en eenzaamheid.

Leven in het nu maar nadenken over de toekomst.

Het doel voor de toekomst is dan ook verbinden, hulp en steun bieden. Of het nu is door een luisterend oor te bieden of een tuinpad aan te leggen. Met een gesloten portemonnee.

Samen kunnen we elkaar helpen het pay it forward systeem is hiervoor een mooi voorbeeld. Maar ook het onderling ruilen van bijvoorbeeld kleding, stekjes van de moestuin, eieren enz enz.

Een plek bieden waar we samen kunnen komen.

De basis is liefde geluk en samen zijn.

Er is geen weg naar geluk, geluk is de weg!

Foto’s: Fred Stötefalk