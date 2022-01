Opening tentoonstelling ‘Sculptuur in Beeld’

WINSCHOTEN – Doorlopend zijn er in Cultuurhuis de Klinker verschillende tentoonstellingen te zien in de foyer en op de tweede verdieping van het gebouw. In samenwerking met Galerie Wiek XX zijn vanaf 26 januari prachtige beeldhouwwerken te zien in de foyer en het theatercafé. Zo ziet u werken van o.a. Bernd Altenstein, Caius Spronken, Dick Aerts en Marti de Greef.

De tentoonstelling ‘Sculptuur in Beeld’ wordt vrijdag 4 februari om 17:00 uur door Jacques d ‘Ancona geopend in het Theatercafé van Cultuurhuis de Klinker. Door het beperkte aantal plaatsen kunnen belangstellenden zich per mail opgeven via info@indeklinker.nl.

Galerie Wiek XX voor figuratieve en realistische kunst in Bad Nieuweschans bestaat sinds 1977. Het is daarmee een van de weinige galeries in Noord-Nederland die zo lang op professioneel niveau opereert. De tentoonstelling met beelden uit de galerie laat onder andere werk zien van Bernd Altenstein en Caius Spronken.

Caius Spronken (Beek -1958) is de zoon van Arthur Spronken de schepper van de Zonnestier bestemd voor World Meteorological Organisatie in Genève. Spronken is een beeldhouwer, die geworteld is in een traditie met een sterke relatie met de klassieke beeldhouwkunst, gebaseerd op gesloten vormspanningen en plastische schoonheid. Zijn beelden en portretten in brons hebben een uitstraling van de volheid van het leven en zijn ruimtelijk zeer aanwezig.

De Duitse beeldhouwer Bernd Altenstein (Schlossberg – 1943) meent dat bij moderne beeldhouwkunst ruimtelijke samenhang niet existeert maar wordt geschapen. De architectonische elementen waarin Altensteins mensvoorstellingen zijn gevat, geven de figuur structureel en visueel houvast. De stabiele vormen van de driehoek en het kwadraat scheppen een schijnbaar geometrisch kader. Echter door de relaties binnen de sculptuur ontplooit zich de ruimtelijke samenhang.

Naast de beeldhouwwerken op de begane grond is op de tweede etage de reguliere tentoonstelling te zien met schilderijen van Leonie Gort. Deze 22 jaar jonge kunstenares laat zich voornamelijk inspireren door de prachtige natuur.

De tentoonstellingen zijn te bekijken tijdens openingstijden van het cultuurhuis. U bent welkom van maandag t/m zaterdag. Kijk voor de actuele openingstijden op indeklinker.nl.

