Sportclubs in Oldambt willen aan de slag met omnisportparken

OLDAMBT – Gemeente Oldambt moet bezuinigen, ook op de kosten voor sportvoorzieningen. Verschillende sportverenigingen zijn alvast met elkaar in gesprek gegaan over het ontwikkelen van een omnisportpark. Dat is een park waar meerdere sportclubs samen gebruik van maken. Op die manier nemen de kosten voor het onderhoud van de gebouwen en de sportvelden af. Om richting te geven aan de plannen van de sportverenigingen, heeft de gemeente een visie op sportvoorzieningen gemaakt. Deze visie is nu goedgekeurd door het college.





Verschillende initiatieven

Voetbalvereniging BATO, Hockey Club Winschoten en korfbalvereniging Korwi hebben al een plan gepresenteerd voor een omnisportpark op het St. Vitusholt in Winschoten. Voetbalvereniging SC Scheemda, tennisvereniging Ready, IJsvereniging Oldambt en volleybalvereniging Set Uppers zijn aan de slag gegaan met een plan voor de Eextahal in Scheemda. Ook ondernemer Ron Haans heeft interesse getoond om samen met sportclubs uit Finsterwolde en omgeving een initiatief rondom De Hardenberg te ontwikkelen, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar een link met Blauwestad.



Samenwerking stimuleren

Sportwethouder Erich Wünker is blij dat de verenigingen zo voortvarend aan de slag zijn gegaan: “De verenigingen gaan uiteindelijk dagelijks gebruik maken van het omnisportpark. Daarom zijn hun wensen en ideeën erg belangrijk bij het ontwikkelen van zo’n park. Natuurlijk voeren we ook gesprekken met de sportverenigingen die nog niet zijn betrokken. In die gesprekken hoor ik vaak zorgen van kleinere verenigingen over de leefbaarheid in de dorpen. Het is nadrukkelijk niet onze bedoeling om de sportvoorzieningen in de dorpen weg te halen. We willen als gemeente de samenwerking aanmoedigen waar dat mogelijk is, met name op het gebied van het beheer van de sportlocaties. Met als doel dat alle inwoners van Oldambt veilig, gezond en met plezier kunnen sporten.”





Hoe nu verder?

Nu het college akkoord is met de visie op sportvoorzieningen, kan het stuk naar de raad. Met deze visie kan nieuw beleid voor het beheer van sportvoorzieningen worden gemaakt. En kunnen er nieuwe afspraken met de sportclubs worden gemaakt. Dat beleid moet dan door de raad worden vastgesteld. Daardoor wordt het voor sportverenigingen duidelijk waar de gemeente wel en niet kan ondersteunen en kunnen zij hun plannen verder uitwerken.

Ingezonden