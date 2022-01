Taakstraf en houdverbod na verwaarlozing 20 honden

OLDAMBT – Een 58-jarige vrouw uit de gemeente Oldambt is vorige week veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van zestig uur en ze mag voor een periode van twee jaar geen honden meer houden. Deze veroordeling volgt op een actie van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) in mei 2021. De officier van justitie had hogere straffen geëist, maar de rechter kwam uit op een taakstraf van zestig uur en een verbod op het houden van honden voor twee jaar. Hij hield daarbij rekening met de gezondheid en persoonlijke omstandigheden van de vrouw.

Inspecteurs van de LID troffen toen bij de vrouw twintig vervuilde en slecht verzorgde honden in ongeschikte huisvesting. De honden zijn daarop in bewaring genomen.

Een van de betrokken inspecteurs liet de dierenbescherming weten dat hij en een collega destijds naar aanleiding van een melding bij de vrouw op bezoek gingen. Ze troffen daar 20 honden, opgesloten in opgestapelde vervuilde benches. “De woning zelf was niet geventileerd en door de ammoniakdruk in de woning was het moeilijk om de controle uit te voeren”, herinnert de inspecteur zich. De meeste honden waren te mager en slecht verzorgd. Na overleg met de overheidsdienst RVO kreeg de LID toestemming om alle honden in bewaring te nemen.

Van een aantal honden afscheid moeten nemen

“In de daarop volgende verzorging bij speciale aangewezen opvanglocaties moest van een aantal honden afscheid worden genomen. Die bleken er helaas te slecht aan toe te zijn. De rest van de honden is opgeknapt en inmiddels ergens anders door RVO bij nieuwe liefhebbende baasjes geplaatst”, laat de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming weten. Naast het bestuurlijke traject tot in bewaring nemen, waarbij de kosten voor vervoer en opvang op de eigenaresse wordt verhaald, is de vrouw destijds ook proces-verbaal aangezegd.

Bron: De dierenbescherming