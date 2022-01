Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje vanuit Wessinghuizen

WESSINGHUIZEN, WEDDE, VEELE – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Wessinghuizen, Wedde en Veele. Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

Voorjaarswandeling vanuit Luchtkuuroord Weskenhoezen naar het Noorden.

Woensdagmorgen 26-01-2022 Wandelen Werkt mocht weer in groepsverband (corona) wandelen.

De wandelaars, begeleiding en catering blij dat het weer mocht in groepsverband. Vandaag gelijk de max. van 60 wandelaars (vol is vol). Wandelaars konden kiezen uit routes van 7,8 en 11 km.

Start van de route: parkeerplaats Wessinghuizen. Route naar het Noorden. Richting Wedde – Veele – Wessinghuizen. Prima voorjaarswandelweer in de Walhalla van Westerwolde.

Veel Informatie over het gebied:



Wessinghuizen (Gronings: Weskenhoezen):

Tientallen jaren lag het gehucht Wessinghuizen in Westerwolde te dromen in eigen beslotenheid. Slechts enkele zandwegen, in regentijd onbegaanbaar, vormden de verbinding met de buitenwereld. Daar is nu verandering in gekomen. Wessinghuizen wordt ook luchtkuurood genoemd. Plaatsnaamboden zijn in 2015 voorzien van de tekst “luchtkuurood”. Wie deze borden ooit geplaatst heeft is niet bekend. Iedereen is er wel van overtuigd dat de lucht in Westerwolde zuiver is en dat het hier goed toeven is.



Langs De kroonkraaien van Weskehoezen:

Kunstwerk, gemaakt door de Belgische beeldhouwer Hugo Duchateu. Deze kraaien zijn de grootste soort uit de kraaienfamilie. De raven. Ze zijn in discussie met elkaar over de ‘klimaatverandering’ en wat dat betekent voor de biodiversiteit.



Langs het landschap kunstwerk van Derk den Boer :

(landschapskunstenaar ook docent aan de kunstacademie Minerva).

Kunstwerk wat hier staat is nog niet af. Bijvoorbeeld in de poel komt nog e.e.a. te staan. Deze kunstenaar plaatst zijn objecten aan de hand van de krachtlijnen in de grond.



Langs Gedenkteken Fam. Haselhoff Eiken:

Derck Haselhoff en na hem diverse nazaten waren vanaf 1637 tot 1803 borggraaf in dienst van de op de borg zetelende drost(een door de landsheer benoemde ambtenaar) Ze woonden tegenover de burcht in het borggraafhuis. Ze waren onder meer verantwoordelijk voor de rechtshandhaving in Westerwolde en voor de gevangenen die opgesloten zaten in het poortgebouw van de burcht. Het borggraafhuis bestaat al lang niet meer



Langs en door Wedde, Een struundorp vol verhalen.

Dorp in de prov.Groningen met 1300 inwoners (2019). Aan beide oevers van de Aa liggen diverse natuurgebieden. Het dorp is ook te herkennen aan de vele essen. Vanuit de borg in Wedde is de heerlijkheid Westerwolde eeuwenlang bestuurd. Wie de borg in handen had kon zich feitelijk heer van Westerwolde noemen. Verder heeft Wedde een Hervormde kerk gedateerd uit 1300. In vele plaatsen/dorpen en gehuchten in de provincie Groningen hebben de bewoners een bijnaam (bienoam). Zo ook de Weddenaren – katten. Schrijver Doede Bruinsma schreef hierover een ’ scheldverske: Wedde katten – lopen op latten, Vangen moezen ien andermans hoezen.

In Wedde staat een bord met de tekst: “Welkom in ons lutje ploatske, poort van t mooie Westerwol, kiek mor rond en verboas je, hou t verleden stand kon hol.” Vrij vertaald heet Wedde je van harte welkom en nodigt je uit om te genieten van de bijzondere sfeer van het dorp waarin de rijke geschiedenis nog steeds aanwezig is. Wedde zet zichzelf niet voor niets op de kaart als ‘struindorp’ van Nederland. Struinen staat voor ontdekken, zoeken en rondkijken. Wedde kent een rijke en beleefbare geschiedenis en liefhebbers van historie en natuur kunnen heerlijk struinen in het dorp en de omringende landerijen. Wedde ligt aan het dal van de Westerwoldse Aa en dankt daaraan zijn indrukwekkende natuur. Het dal van de Westerwoldse Aa, Ruiten Aa en Mussel Aa wordt als een van de mooiste van Europa gezien. Bekendste bezienswaardigheid van Wedde is de Burcht. Er zijn weinig burchten of kastelen in het Groninger land geweest waar zo vaak om is gevochten als om het ‘Huis te Wedde’. In alle grote conflicten in de 15de, 16de en 17de eeuw werd om het huis gestreden. Dit komt omdat de belangrijke stadsweg van Groningen naar het Duitse Münster door het dorp Wedde liep. Wedde heeft zich hiermee onuitwisbaar op de kaart gezet.



Legende (volksverhaal) van de Burcht:

Ondergrondse gang bij de Burcht/Giezelbarg:

Velen weten het niet, maar er is vanuit het verleden een ondergrondse gang gegraven en ook gebruikt.. De gang liep(loopt) van achter de Burcht naar de Giezelbarg.



Statement:

2 bewoners uit Wedde:

Hun opvatting is dat het klimaat de wereld om ons heen veranderd. Dat raakt een aantal partijen met verschillende beelden en percepties. (waarnemingen) Laat die mensen bij elkaar komen in de natuur om de veranderingen te zien, ervaren en elkaar uit te leggen wat het voor hen betekent.



Langs Openluchtschool:

Ontworpen door Observatorium uit Rotterdam en ontwerper Hein van Duppen uit Tilburg. In 2019 is men begonnen te bouwen en te snoeien aan het driehoekige bos. Het bos heeft 3 kunstobjecten Banken/Bedden en een trap. Deze 3 objecten beelden uit: Banken: gemeenschap &collectiviteit/delen van kennis en verhalen. Bedden: alleen zijn/kijken naar de lucht en de Trap: uitzichtplek/verschillende lagen begroeiing ervaren.



Langs Het Karel Schenkpad:

Vernoemd naar Karel Schenck van Toutenburg. Van Karel Schenck zijn geen Afbeeldingen bekend. Meer bekend was zijn vader Georg Schenck van Toutenburg. In 1538 benoemde Keizer Karel V deze Georg wegens zijn trouwe dienst tot leenheer van de Heerlijkheid Wedde, Westerwolde, Blijham en Bellingwolde. Omstreeks 1540 volgde Karel zijn vader op. In vergelijking met zijn vader stond Karel niet in hoog aanzien .In 1561 draagt Karel de Burcht en het leenheerschap over de Heerlijkheid Westerwolde over aan Jan van Ligne, graaf van Aremberg, en zijn echtgenote Margareta van der Marck. Dit alles inclusief de jaartaks, drie vaten boter, hoenderpacht, het weertshuis, de windmolen, in het huis aanwezige geschut en munitie en drie stukken grof geschut in Groningen. Philips II gaf hier toestemming voor en dus kreeg Westerwolde een Spaansgezinde Leenheer. Gedurende zijn leven zou Schenck een lijfrente van 1400 gulden per jaar ontvangen. Karel Schenck overleed echter voor de eerste vervaldag van de overeenkomst. Stadhouder Jan de Ligne kreeg het leen dus min of meer als ‘geschenk’.



Langs Giezelbaarg:

Het verhaal ging dat Johanna twee kinderen had behekst. Het ene kind had zij kort na de geboorte gekust, het andere had zij over het haar gestreken. Beide kinderen waren kort daarna gestorven. Duidelijker kan het niet, Johanna was ongetwijfeld een heks. Op de burcht in Wedde werd Johanna vrij snel tot een bekentenis gedwongen. De beul had daar behulpzame apparatuur voor in huis. De Giezelbaarg, ook wel Geselberg of Galgenberg, is een opgestuwd heuveltje uit de laatste ijstijd. Aan het einde van de 16de eeuw werden er op deze heuvel meerdere personen levend verbrand wegens hekserij. De vonnissen werden uitgesproken op de Burcht en op de Giezelbaarg tot uitvoer gebracht. Martelingen, ophangingen en heksenverbrandingen: de grond van de heuvel is doordrenkt met bloed en tranen. De galg is gelukkig al langgeleden verdwenen. Volgens een verhaal heeft een boer uit de omgeving ooit de massief eiken paal van de galg gevonden en er een kozijn van gemaakt voor zijn schuurdeur. Een andere verhaal stamt uit 1900, het jaar dat Wedder Swarts het terrein kocht. Hij wilde het egaliseren, maar vond al vrij snel twee skeletten, waarvan één met een ketting om de hals. Swarts stopte meteen met het egaliseren, waardoor de Giezelbaarg vandaag de dag tot ongeveer 2,5 meter boven het maaiveld uitsteekt.



Langs Driestromenland – Vierstromenland?:

De wandeling ‘Driestromenland’ kan men met net zoveel recht ‘Vierstromenland’ noemen. Bij Heubrugge komen het Veelerdiep en de Ruiten Aa samen. Even voorbij de Engelkensbrug komen Mussel Aa en Ruiten Aa samen. Het Veelerdiep splitst zich ten zuiden van Vlagwedde (bij Ellersinghuizen) af van de Ruiten Aa en stroomt door de bebouwde kom van Vlagtwedde.

Vierstromenland noemen we: Westerwolde Aa – Ruiten Aa – Veelerdiep – Mussel Aa.



Langs en door Veele:

De naam Veele kan komen van vaal = bleek of van felewa = wilg. Veele is een plaats (dus geen gehucht) n de gemeente Westerwolde. Het ligt in het noorden van de gemeente, waar de weg van Ter Apel naar Winschoten, de N976 het Mussel-Aa-kanaal kruist. Iets ten westen van het plaatsje stroomt de Ruiten-Aa. Vlak boven Veele vloeit deze samen met het Veelerdiep en stroomt dan verder als de Westerwoldese Aa. De aanleg van het Mussel Aa-kanaal bracht handel en levendigheid, de stoomtram reed er tot aan de oorlog over de klapbrug en in die dagen telde Veele maar liefst zeventien middenstanders. Aan het eind van de oorlog ’40-’45 leidde de bevrijding van Veele opnieuw tot een gedaanteverandering. Op 12 april 1945 trok een eenheid bevrijders onder leiding van kolonel Blondeel (de weg aan de noordkant van het kanaal is naar hem vernoemd) op naar de brug. Drie jonge Belgische militairen, tien Duitse soldaten en een baby uit Veele kwamen bij de gevechten om. Veertien boerderijen, woningen en schuren gingen in vlammen op. De brug ging voor de tweede keer in die oorlog de lucht in. De herstelde brug is genoemd naar de 21- jarige Belgische sergeant Philippe Rolin, één van de drie geallieerde gesneuvelden. Bij de Rolinbrug staat een klein monument.



Van 1977 tot 1981 woonde politicus en politiek activist Roel van Duijn (kabouter beweging) in Veele. aan de Oeleweg 1A, kaasboerderij.

Verslag gemaakt door: Ooldrik Modderman.

Foto’s: Henny van Huizen en Greetje Dummer. De foto’s vindt u HIER.

Wandelcoaches: Els Eckhardt, Andrea Weits, Eltjo Glazenburg, Jan Meijer en Ooldrik Modderman.

Ingezonden