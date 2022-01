Voorbereidingen Westerwolde Wandelweekend gestart

SMEERLING – Na twee jaar van afwezigheid hoopt de Stichting Wandelen in Westerwolde in 2022 wél weer het Westerwolde Wandelweekend te organiseren. Het is de tiende keer dat het wandelevenement op het programma staat. Sinds een aantal jaar is Waterschap Hunze en Aa’s partner van het wandelweekend.

Gasterij Natuurlijk Smeerling

Ieder jaar is er een andere startplek in Westerwolde. Dit keer is het startpunt van alle routes het theehuis Gasterij Natuurlijk Smeerling. De beleefwandeling die 10 kilometer lang is en bol staat van vertier onderweg, staat gepland voor zaterdagavond 25 juni. De dag erna staan de langere routes op het programma: 12,5, 25 en 40 kilometer.

Lange afstand wandeling

Nieuw is dit jaar de route van 40 kilometer voor de fanatieke wandelaars. Een mooie training voor de Nijmeegse Vierdaagse die mogelijk later in het jaar nog plaatsvindt. De vrijwilligers van de werkgroep is het gelukt om prachtige, overwegend onverharde routes door de Westerwoldse natuur uit te zetten. Trajecten die de wandelaars voert langs onder meer De Ruiten Aa, De Mussel Aa, over heidevelden, langs akkers en door het bos.

Binnenkort inschrijven

Inschrijven voor de wandelingen op zaterdag en/of zondag kan binnenkort via de website van Visit Groningen. Hier is ook meer informatie te vinden en staan fotoverslagen van vorige edities.

Bron: Waterschap Hunze en Aa’s