Amy Root & Noordpool Orkest, KUZKO, Cero Ismael en meer toegevoegd aan line-up Grasnapolsky 2022

SCHEEMDA – Een nieuwe lading namen voor de line-up van Grasnapolsky 2022: Amy Root & Noordpool Orkest, Anna-Rose Clayton, Beau Zwart, Brorlab, Cero Ismael, DJ St. Paul, Het Gezelschap, DJ Jessy, KUZKO, LE MOTAT, Multani, Noa Lee, Posij, Reinel Bakole, Shoko Igarashi, Silver Lake, Socks;SportsSocks en Smudged.

Grasnapolsky programmeert dit jaar in samenwerking met De Nieuwe Lichting, Popunie Live, Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond, Noordpool Orkest en Groningse organisaties zoals VERA en KopjeK. Bekijk hier de volledige line-up in fabriek De Toekomst.

Muziekprogramma

Op initiatief van Grasnapolsky en het Noordpool Orkest staan Amy Root & Noordpool Orkest samen op het podium in De Toekomst. Muziek voor nieuwsgierige oren waar akoestiek en elektronica zoeken naar elkaars ruimte, waar je met je hoofd en je hart naar wilt luisteren én op wilt bewegen. Reinout Douma, oprichter en dirigent van het Noordpool Orkest: “We willen graag samenwerken met een in Groningen nieuw tof festival zoals Grasnapolsky waar dit soort dingen kunnen en passen. We vinden de combinatie van elektronische muziek met onze akoestische instrumenten een mooie uitdaging. Deze gaan we dan ook graag met Amy Root aan. Dit alles in een rauwe fabriek op het Groningse platteland, gouden combinatie toch?”



Het Rotterdamse label On Track is al jaren een partner van Grasnapolsky en presenteerde eerdere jaren acts als Alberta Balsam, Froukje, David Vunk en De Likt. De mensen achter On Track runnen ook De Nieuwe Lichting, waarmee zij in corona times een schrijverskamp opzetten. Op 12 maart hosten zij als vanouds een podium op Grasnapolsky met de artiesten die meegingen op dat schrijverskamp: KUZKO, Het Gezelschap, LE MOTAT, Socks;SportsSocks, Smudged en Beau Zwart. De Nieuwe Lichting op Grasnapolsky is powered by Popunie Live.

Traditiegetrouw werkt Grasnapolsky in het programma samen met Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond, expert in Nederland voor actuele vernieuwende Vlaamse podiumkunst, beeldende kunst en muziek. Aan Vlaams talent geen gebrek: Reinel Bakole, Multani, Brorlab, Shoko Igarashi en Noa Lee komen naar Grasnapolsky 2022.

KUZKO & Cero Ismael gooien hoge ogen tijdens Eurosonic Noorderslag. In de winter van 2021 brak Cero Ismael, de twee meter lange Amsterdammer officieel door met streaminghit Blue Man, een EP met gelijke hoeveelheden hartenzeer en aanstekelijke melodieën. 3 voor 12 schreef over KUZKO: ‘’Wat een olijk duo, die twee. Met kneuterige dansjes, alpacaknuffels en hartjesbroeken slepen ze je mee in hun kleurrijke synthpop wereld.’

Gronings talent en verder programma

Grasnapolsky presenteert een programma van lokale DJ’s in samenwerking met Groningse organisaties zoals poppodium VERA Groningen, radiostation Relate Radio, hiphop/R&B sensatie Roodkopje en elektronische muziek van KopjeK. ‘Voor de derde keer zijn wij te gast in de prachtige provincie Groningen; een plek die naast indrukwekkende landschappen bekend staat om haar roerige nachtleven in de hoofdstad. In dit nachtleven zijn al vele fantastische DJ’s geboren. Daarom slaan we dit jaar de handen ineen met vier broedplaatsen van DJ talent, om zo gezamenlijk een podium te bieden aan de sterren van de toekomst.’ – Tjade de Vries (programmeur Grasnapolsky).



In februari maakt de organisatie het kunst- en expeditieprogramma van Grasnapolsky bekend.

