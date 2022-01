Bijna 1 op 3 Groningse meisjes kiest voor bètavakken

GRONINGEN – In de provincie Groningen doen steeds meer meisjes eindexamen in een bètaprofiel. In 2021 had 31,8% van de vrouwelijke eindexamenkandidaten een technisch vakkenpakket met natuurkunde, scheikunde of techniek. Dit is een stijging ten opzichte van vijf jaar eerder. Dit en meer blijkt uit onderzoek van online opleidingsinstituut Laudius naar de profielkeuze onder eindexamenkandidaten, op basis van de meest recente DUO-data.

Keuze voor bètaprofiel steeg in Groningen

Binnen de provincie Groningen steeg het aandeel meisjes met een bètaprofiel van 23,4% in 2016 naar 31,8% in 2021. Ook bij de jongens nam de interesse in technische vakken toe, maar wel minder sterk, namelijk van 36,4% in 2016 naar 45,9% vorig jaar.

Dat bijna een op de drie Groningse meisjes een bètaprofiel kiest, is aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde van ruim een kwart van meisjes (27,4%). De provincie Utrecht kent het grootste aandeel meisjes in bètaklassen (32,8%).

Meeste bètameisjes in Midden-Groningen

In de Groningse gemeente Midden-Groningen kozen meisjes het vaakst voor een bèta vakkenpakket in 2021. Hier had 42,5% van alle vrouwelijke laatstejaars een technisch profiel. Ook in de gemeenten Groningen (37,4%) en Stadskanaal (35,7%) waren relatief veel bètameisjes ten opzichte van de andere gemeenten in Groningen.

In Utrecht sterkste stijging bètakeuze

In de vijfentwintig Nederlandse gemeenten met de meeste eindexamenkandidaten, steeg tussen 2016 en 2021 in gemeente Utrecht het aantal meisjes met een bètaprofiel het hardst (+59,3%). Ook de gemeenten Den Haag (+42,9%), Rotterdam (+39,1%) en Alkmaar (+39,1%) zagen in vijf jaar tijd veel meisjes toestromen tot een bètaprofiel.

Benieuwd naar de interesse in bètavakken in jouw gemeente? Meer informatie is te vinden op: https://www.laudius.nl/onderzoek-profielkeuze-in-betavakken

