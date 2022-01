Bitterzoet Erfgoed opent op 18 februari

GRONINGEN – Op vrijdag 18 februari 2022 opent de culturele manifestatie Bitterzoet Erfgoed in Forum Groningen, met een talkshow die thuis live te volgen is. Daarnaast openen er tentoonstellingen in het Groninger Museum, de Akerk en Museum Nienoord en kun je een stadswandeling maken langs sporen van het Groninger slavernijverleden.



Tijdens Bitterzoet Erfgoed besteden musea, erfgoedinstellingen, culturele en educatieve organisaties uit stad en provincie Groningen aandacht aan het slavernijverleden in Groningen en de doorwerking hiervan op het heden. De culturele manifestatie loopt van 18 februari tot 12 september 2022.



Talkshow

Bitterzoet Erfgoed wordt op vrijdag 18 februari geopend door Koen Schuiling, burgemeester van de Gemeente Groningen, en Mirjam Wulfse, gedeputeerde van de Provincie Groningen. Om 14:00 uur wordt vanuit het Forum Groningen een live talkshow uitgezonden, gepresenteerd door Jerry Silvano. Hij gaat met allerlei gasten in gesprek over de manifestatie en wat er de komende maanden staat te gebeuren. Met Cyriel Wekker, jongerenambassadeur

van het Groninger Museum, en Joël Feliz, woordvoerder van de stuurgroep van Bitterzoet Erfgoed, spreekt hij bijvoorbeeld over het belang van meerstemmigheid binnen de manifestatie. Bovendien is er een optreden van de Curaçaos-Nederlandse zangeres Izaline Calister. De talkshow duurt ca. 45 minuten en zal via deze link live te zien zijn:

platform.forum.nl/nl/bitterzoet-erfgoed.



Tentoonstellingen

Na afloop van de talkshow openen er meerdere tentoonstellingen in stad en provincie Groningen. Het Groninger Museum presenteert in Zwart in Groningen historische schilderijen en beelden die in Groningen gemaakt zijn waarop mensen van kleur te zien zijn. De werken zijn getuigen van de Groningse betrokkenheid bij het slavernijverleden.

Kunstenaar Faisel

Saro en schrijver Vamba Sherif reageren op artistieke en literaire wijze op deze afbeeldingen. In de Akerk opent een tentoonstelling met hedendaagse beeldende kunst. Vier kunstenaars maken kunstwerken speciaal voor deze tentoonstelling: Hedy Tjin, Aimée Terburg, Faisel Saro en Esli Tapilatu. Een centrale rol is weggelegd voor een uniek, monumentaal wandkleed van maar liefst 2,5 bij 35 meter, waarin de sporen van het slavernijverleden in Groningen

verbeeld worden.

Museum Nienoord biedt twee routes aan die de bezoeker meenemen in de zeventiende- en achttiende-eeuwse borgcultuur. Aan de hand van de unieke collectie rijtuigen wordt gewezen op bijzondere details die verbonden zijn aan het koloniale verleden.Gedurende de looptijd van de culturele manifestatie worden er op een groot aantal locaties

nog meer tentoonstellingen en evenementen georganiseerd. Houd de website www.bitterzoeterfgoed.nl en socials in de gaten voor updates en programma.



Wandeling

Op de dag van de opening wordt er een gratis plattegrond van de stad Groningen beschikbaar gesteld, met daarop een wandeling langs plekken waar er sporen van het Groninger slavernijverleden te vinden zijn. De verhalen achter de plekken op de route zijn te vinden in het boek Sporen van het slavernijverleden in Groningen van Margriet Fokken & Barbara Henkes (Uitgeverij Passage, 2016) of op www.mappingslavery.nl. Bovendien loopt de route langs het

Groninger Museum en de Akerk, die op die dag hun tentoonstellingen openen. De plattegrond is vanaf 18 februari te downloaden via de website van Bitterzoet Erfgoed of af te halen bij de Akerk, het Forum Groningen en het Groninger Museum.



Bitterzoet Erfgoed wordt mede mogelijk gemaakt door: gemeente Groningen, provincie Groningen, Kunstraad Groningen, Mondriaanfonds, Stichting J.B. Scholtenfonds, Stichting Beringer Hazewinkel, Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen en VriendenLoterij Fonds.

