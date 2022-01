DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Gistermiddag is op de Meppener Straße in de wijk Versen om 15.40 uur een tankwagen in de sloot beland. De 71 jarige bestuurder bleef ongedeerd. In de tank zat een oplossingsmiddel. Dit werd er door een speciale eenheid van de brandweer uitgepompt. Vervolgens werd met een grote kraanwagen de tankauto uit de sloot getakeld. De weg is tot half drie vannacht afgesloten geweest.

Bij een ongeval op de Große Straße (L48) in Meppen is vanmorgen om acht uur een 64 jarige bestuurder van een Opel zwaargewond geraakt. Zijn wagen werd door een 30 jarige bestuurder van een Audi frontaal aangereden. De bestuurder ervan verloor op het natte wegdek de controle over zijn wagen en kwam op de verkeerde weghelft terecht. Het 64 jarige slachtoffer raakte bekneld en moest door de brandweer uit zijn wagen geknipt worden. Vervolgens werd hij met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de Audi kwam er met lichte verwondingen vanaf. Beide voertuigen kunnen als verloren worden beschouwd. De weg is tot half tien vanmorgen volledig afgesloten geweest.

Bockhorst

In de nacht van 21 op 22 januari is aan de Raiffeisenstraße in Bockhorst een sigarettenautomaat opengebroken. Uit de automaat werden sigaretten en geld gestolen. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen.

Haren

In een woning aan de Hermann-Gröninger-Straße in Haren is gisteravond om kwart voor zes door een technisch defect een wasmachine in brand geraakt. Er raakte niemand gewond. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich in de woning uitbreidde. De schade wordt op 1.000 euro geschat.

Walchum

Gisteravond zijn onder een carport aan de Herzogstraße in Walchum afvalcontainers in brand geraakt. Het vuur breidde breidde zich uit naar de carport en het dak van de aangrenzende garage. Ook de carport van de buren raakte beschadigd. De hoogte van de schade wordt op 20.000 euro geschat. Er raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Sögel

Tussen 22 januari 14.30 uur en 23 januari 20.00 uur is aan de Mühlenstraße in Sögel een etalageruit vernield. De etalage werd met een onbekend voorwerp ingeslagen. Hierdoor ontstond een gat ter grootte van een voetbal. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

Haren/Meppen

De politie van Haren zoekt met gebruik van onderstaande foto naar een persoon die op 16 oktober met een gestolen bankpas 2.000 euro bij het filiaal van de Volksbank in Haren opnam. In Meppen pinde dezelfde persoon met een andere gestolen pas 1.000 euro bij een filiaal van de Sparkasse in de wijk Nödike. De politie zoekt deze man. Hij is ongeveer 1.70-1.80 m lang en heeft een slank postuur. Hij was gekleed in een zwarte jas, een donkere muts, een donkerblauwe spijkerbroek en witte sportschoenen. Mogelijk draagt hij een bril. Tips over deze persoon kunt u doorbellen aan de politie van Haren (0049_ (0) 5932 72100.