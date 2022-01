Middenstand in beeld door SHC

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 27 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

DOORWAAIDE DAG | PER DAG WISSELEND

Voor de verandering is het vandaag een doorwaaide dag, want er is vanochtend windkracht 4 tot 5 en vanmiddag en vanavond af en toe windkracht 6 uit het westen tot noordwesten. Vanochtend valt er nog af en toe regen of motregen, vanmiddag zijn er flinke opklaringen maar ook nog enkele buien. Ondanks de wind is het niet zo koud met een maximumtemperatuur rond 8 graden.

Vanavond neemt de wind iets af en vannacht wordt vrij rustig en overwegend droog: minimumtemperatuur rond 4 graden. Morgen is een droge en vrij mooie dag met brede opklaringen en wat wolkenvelden. De wind is ’s middags matig uit het westen, de temperatuur is morgenmiddag rond de 7 graden.

In het weekend is zaterdag een bewolkte dag met af en toe wat regen of motregen, en bij de passage van een koufront is er later ook kans op windvlagen. Zondag is er een flinke noordwestenwind met opklaringen en enkele buien, en maandag is er ook kans op een winterse bui. Dan is het een graad of 3, in het weekend is het 7 tot 9 graden.