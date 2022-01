NOORDWOORD en Forum Groningen organiseren Het Kleine Grote Gebeuren

GRONINGEN – Onder de naam Het Kleine Grote Gebeuren organiseert NOORDWOORD samen met Forum Groningen tóch op 12 februari een literaire avond. Dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen is het mogelijk om één van de onderdelen van literatuurfestival Het Grote Gebeuren alsnog plaats te laten vinden. Gerbrand Bakker, Hanna Bervoets, Auke Hulst en lokaal talent Charlotte Beerda zijn de belangrijkste gasten op deze avond.

Op 8 februari a.s. verschijnt de nieuwe roman van Gerbrand Bakker De Kapperszoon. Een mooi moment dus om hem op Het Kleine Grote Gebeuren eens wat langer aan het woord te laten over zijn leven en werk. Hij wordt geinterviewd door Jellie Brouwer. Bakkers eerste roman Boven is het stil is verfilmd en uitgegeven in dertig landen. In Jasper en zijn knecht en Knecht, alleen beschrijft hij zijn dagelijks leven in de Eiffel met en later zonder zijn hond Jasper.

Emy Koopman praat met Auke Hulst en Hanna Bervoets over hun werk. Beide auteurs schuren met hun boeken regelmatig langs het genre van de science fiction en de toekomst is bij beiden eerder dystopisch dan zonnig. Ook interviewer Emy Koopman schetste in haar roman Het boek van alle angsten een sombere toekomst. Een ongetwijfeld opbeurend driegesprek.

Charlotte Beerda is een talentvol dichter en performer uit Groningen. Ze bracht onlangs met Ard Zacht en Wordbites het poëtisch-muzikale album Dwaal//Gruis uit, waarop Nederlandstalige woordkunst en elektronische geluidskunst elkaar ontmoeten. Met haar band vertolkt ze een aantal nummers van Dwaal//Gruis op Het Kleine Grote Gebeuren.

Boekhandel Van der Velde is aanwezig met een boekenstand. Bezoekers kunnen hun boeken laten signeren door de auteurs.



De avond vindt plaats in het Forum en begint om 19.30 uur.

Het programma is te vinden via www.noordwoord.nl/hetgrotegebeuren /het-kleine-grote-gebeuren

Ingezonden door Annie Postma