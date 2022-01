Aanhoudingen na steekincident in woning in Delfzijl

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 28 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIG | WISSELENDE DAGEN

Het wordt in de aanloop naar dit weekend een mooie dag, want er is vrij veel zon en het is ook droog. Zeker vanochtend zijn er flinke zonnige perioden, wel is het eerst een beetje fris door windkracht 3 tot 4 uit het noordwesten en een temperatuur rond 5 graden. Vanmiddag zijn er stapelwolken en zonnige perioden, geleidelijk komt er ook hoge bewolking. De maximumtemperatuur is ongeveer 7 graden.

Vannacht is het bewolkt en dan gaat er af en toe wat regen vallen, de minimumtemperatuur is zo’n 6 graden. En morgen is daarna een bewolkte en doorwaaide zaterdag met windkracht 5 tot 6 en soms ook wat regen. Bovendien is er in de middag en avond kans op windstoten. Koud is het morgen niet, want de maximumtemperatuur is zo’n 9 graden.

Zondag is weer wat frisser met een noordwestenwind en 7 graden, maar het is wel droog met opklaringen. Begin volgende week is het nogal guur met regenbuien, en maandag ook kans op natte sneeuw.