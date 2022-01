Gemeentebelangen Oldambt presenteert verkiezingsprogramma

OLDAMBT – Met drie zetels maakte Gemeentebelangen Oldambt (GBO) vier jaar geleden een vliegende start tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Voor lijsttrekker Ger Klein ligt de lat ditmaal hoger. De partij gaat voor minimaal vijf zetels. Onlangs stelde GBO het verkiezingsprogramma 2022 – 2026 vast.

Vijf thema’s

Een gemeente waar inwoners centraal staan. Een gemeente waarin de ondernemer ruim baan krijgt. Een sociale en aantrekkelijke gemeente. Een leefbare gemeente met hart voor de dorpen. En een financieel gezonde gemeente. Met deze thema’s gaat GBO de komende vier jaar hard aan de slag. Ger Klein: ,,We hebben deze thema’s op hoofdlijnen beschreven, want de uitwerking ervan doen we graag met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. We hanteren daarbij een praktische aanpak: wat is het probleem en wat is daarvoor de beste oplossing.’’

Inwoners centraal

Voor GBO is het zo klaar als een klontje: de gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom. Klein: ,,Dit betekent dat de gemeente zich moet verplaatsen in haar inwoners. Ze moet uitgaan van wat wél in plaats van wat niet mogelijk is. Bovendien moeten inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium bij de besluitvorming worden betrokken, want alleen dan ontstaat er draagvlak voor de te nemen besluiten.’’

GBO doet met een kandidatenlijst van 21 personen aan de verkiezingen mee. Klein: ,,De een is beleidsadviseur bij de gemeente Westerwolde en de ander runde een halve eeuw een vrijetijdswinkel in Winschoten. Weer een ander werkt in het ziekenhuis en is mantelzorger voor haar 95-jarige moeder of is financieel controller bij Treant Zorggroep. Kortom, de kandidatenlijst bestaat uit een variëteit aan personen die stuk voor stuk voor een beter Oldambt gaan. Nait soezen mor doun!’’

Het verkiezingsprogramma van GBO is te vinden op www.gboldambt.nl

Ingezonden