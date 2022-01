Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 29 januari, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ VEEL WIND | MORGEN KALMER

Het is een overwegend bewolkte zaterdag dag met vrij veel wind, maar veel regen valt er voorlopig niet. Het is pas in de loop van de middag dat de kans op buien duidelijk toeneemt, en in die fase is er ook kans op windstoten tot 80 km/uur, bij het Wad tot rond de 90 km/uur. De maximumtemperatuur is 10 graden, vanavond daalt de temperatuur tot rond de 6 graden.

Er vallen vanavond en vannacht trouwens nog een paar buien maar er komen ook opklaringen en de wind neemt vannacht wat af. De minimumtemperatuur voor vannacht is zo’n 4 graden.

Morgenochtend kan er wellicht ook nog een bui vallen bij een noordwestenwind, maar ’s middags en ’s avonds is het droog met brede opklaringen en ’s middags dus zonnige perioden. Dan is er een matige westenwind en het wordt morgenmiddag ongeveer 7 graden. Maar maandag is weer een heel andere dag: ’s nachts valt er regen en sneeuw bij 1 tot 3 graden, overdag zijn er nog buien met temperaturen van 4 tot 6 graden. En ook dinsdag en woensdag zijn niet droog en een beetje onrustig.