Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 30 januari, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE PERIODEN | MORGEN ONBESTENDIG

Er is vandaag een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden en de wind is sterk afgenomen: daar is nog windkracht 3 tot 4 van over, en de wind draait bij van noordwest naar zuidwest. De middagtemperatuur is ongeveer 7 graden en in het zonnetje is het vanmiddag redelijk zacht.

Maar dat is van korte duur want vanavond raakt het bewolkt en in de loop van vannacht komt er uit het westen een groot regenfront aan. Het zal morgen dan ook nat beginnen morgen, met flinke perioden in de ochtend en krachtige westenwind, met kans op windstoten. In de middag en avond zijn er enkele opklaringen maar ook nog een paar regen- en hagelbuien. Dan is er een noordwestenwind met ’s middags nog windstoten, morgenavond neemt de wind duidelijk af. De meeste wind is morgen voor het midden en westen van het land bestemd. Evengoed wordt het voor ons een koude dag met een maximum rond 6 graden en in een bui is het ongeveer 3 graden.

Dinsdag blijft er een vrij krachtige noordwestenwind met af en toe buien, met kans is op windvlagen. Het is pas woensdag dat het een beetje tot rust komt. Dan is er een matige wind en is het overwegend droog. De maximumtemperaturen liggen vanaf dinsdag rond 8 graden.