Bonita Avenue op 11 maart in Cultuurhuis de Klinker

WINSCHOTEN – Het spannende familiedrama Bonita Avenue speelt in De Klinker.

In het spannende familiedrama Bonita Avenue nemen geheimen in het gezin Sigerius de overhand en trekken iedereen mee naar de ondergang. De theaterbewerking van de populaire roman van Peter Buwalda is nu te zien in de Nederlandse theaters en op 11 maart in Cultuurhuis de Klinker in Winschoten.

De vuurwerkramp in Enschede is de voorbode van een explosie binnen het gezin Sigerius. Op 12 februari gaat de voorstelling in première in het Wilminktheater in Enschede, de stad waar het verhaal zich voornamelijk afspeelt.

Van Buwalda’s internationaal bejubelde debuutroman werden meer dan 500.000 exemplaren verkocht. Jong schrijftalent Koen Caris tekende voor de bewerking. In het script ligt de focus op de teloorgang van hoofdpersoon Siem Jongerius en diens relatie met zijn zoon. De rollen worden vertolkt door Hajo Bruins, Oda Spelbos, Willem Voogd, Marieke Giebels en Marijn Klaver. Bonita Avenue wordt, net als de indertijd succesvolle theaterbewerking van Turks Fruit, geregisseerd door Hanneke Braam.

In Bonita Avenue staan het gevaar van geheimen en de vraag hoe goed je anderen echt kunt kennen centraal. Siem Sigerius, wiskundige, oud-judoka en Rector Magnificus van universiteit Tubantia heeft een indrukwekkende staat van dienst en dito gezin. Terwijl zijn carrière tot grote hoogte stijgt, zakt Siem privé steeds verder weg in een modderpoel van leugens en bedrog. Wat houden zijn kinderen geheim? Wie kan hij vertrouwen? Stukje bij beetje krijgt het wurgende lot Siem en zijn gezin in haar greep.

Naar de roman van Peter Buwalda

Bewerking Koen Caris

Regie Hanneke Braam

Met Hajo Bruins, Oda Spelbos, Willem Voogd, Marieke Giebels en Marijn Klaver

Producent Korthals Stuurman Theaterproducties

Theatertournee t/m april 2022

Meer informatie www.korthalsstuurman.nl/bonita-avenue/

Foto’s: Annemieke van der Togt