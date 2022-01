De natuur door de ogen van Henk Kamstra

WESTERWOLDE, TER APEL – Regelmatig publiceren wij artikelen over de natuur in Westerwolde op Westerwolde Actueel. Auteur is Henk Kamstra uit Ter Apel. Ook de foto’s zijn van zijn hand.

Natuur dicht bij huis.

Ik prijs mij nog steeds gelukkig, dat ik in het mooie Westerwolde woon. Van uit huis kan ik alle kanten op om wandelingen in de natuur te maken. Maar ook vanuit huis heb ik een goed uitzicht op de natuur. Er gebeurt altijd wel iets. Dit mede omdat ik het hele jaar door vogels voer met zonnepitten en ’s winters ook met vetbollen. Mijn camera, met teleobjectief, ligt dan ook altijd schietklaar.



Eekhoorn.

Wij hebben een aantal jaren de eekhoorn vrijwel dagelijks bij huis gezien, om wat walnoten uit een voederkastje te halen. Het laatste jaar zie ik ze enkel nog buiten onze tuin. Misschien zijn “onze” eekhoorns ten prooi gevallen aan een havik of een boommarter. In het zuiden van Engeland is de eekhoorn vrijwel helemaal verdreven door de Amerikaanse grijze eekhoorn. Ik mis nu ook de iepen achter mijn huis welke vorig jaar in opdracht van de gemeente teruggesnoeid zijn. In het voorjaar aten de eekhoorns de knoppen ervan en in het najaar de zaden.



Sperwer en groenling.

Een tijdje geleden hoorde ik een bons tegen het raam en dan weet je wel er is een vogeltje tegenaan gevlogen. Toen ik keek zag ik een groenling op de grond voor het raam liggen. Net toen ik dacht dat hij weer bij zijn positieven kwam, stortte een sperwer zich boven op de vogel. Hij stoorde zich ook niet aan mij terwijl ik een paar foto’s maakte. Na enkele ogenblikken vloog hij weg met de groenling in zijn klauwen. Een aantal weken later betrapte ik ’s morgens, waarschijnlijk dezelfde sperwer, rustig zitten wachten in een eik achter ons huis op de zangvogels. Hij kwam rustig dichterbij op de voederplaats rondkijken terwijl ik aan het fotograferen was. Groenlingen zie ik trouwens vrij veel. Op een gegeven ogenblik telde ik wel 25.



Wintergasten.

Veel wintergasten heb ik deze winter nog niet gezien. Alleen een groepje van zo’n 25 koperwieken hebben in november een paar merels geholpen om de bessen van de hulst op te eten. Wel zie ik dagelijks 2-5 kepen. Ze zijn nog steeds in winterkleed. Als de veerranden afslijten. wordt de kop van het mannetje steeds donkerder en tenslotte glanzend zwart. Om dat laatste te bekijken, kun je beter naar Scandinavië reizen. De meeste kepen trekken in de zomer naar het noorden.



De krenten uit de pap.

Alhoewel ik veel plezier beleef aan de “gewone ” soorten als koolmees, pimpelmees, houtduif e. d. geeft het toch een kick als je een appelvink in de tuin ziet. De vorige winter had ik er regelmatig twee “echtparen” in de tuin. De laatste weken heb elke dag een zwartkop bij de vetbollen. In eerste instantie denk je dat je een glanskop ziet, maar als je goed kijkt dan blijkt het een zwartkop te zijn . De glanskop heeft lichtere wangen en zwarte bef onder de snavel. Dit is de eerste keer dat ik een zwartkop ’s winters bij het voer zie . Er overwinteren maar een paar 100 in Nederland. Normaal merk je ze pas in maart op. Je hoort ze eerder zingen dan dat je ze ziet. ’s Zomers hoor ik ze overal in Europa. Volgens Dr. Jac. P. Thijsse zingen ze ook tijdens de vlucht. Dat heb ik zelf nooit opgemerkt.



De gehele familie.

Prachtige vogeltjes zijn ook de staartmezen. In de winter kun je complete familiegroepen in de tuin krijgen. Ze maken ook geen ruzie onder het eten en gaan rustig met zijn allen bij de vetbollen aan het eten . Dit in tegenstelling met b.v. de groenlingen die bij de zaadcontainer elkaar slecht verdragen. Ook als staartmezen een slaapplekje hebben gevonden b.v. in een hoekje van de muur onder een balkon kruipen ze lekker tegen elkaar aan waardoor ze door oppervlakte verkleining minder warmte verliezen. Ook kleine vogels, met een in verhouding groot oppervlak, moeten hun lichaamstemperatuur op 41 graden houden. Als je de staarten op de foto telt weet je hoeveel er bij de vetbollen zitten.

Ingezonden door Henk Kamstra