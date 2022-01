DJ Koen Venekamp te gast bij Julian Buist in het programma The Saturday Night Club

Zaterdagavond was DJ Koen Venekamp te gast bij Julian Buist in het programma The Saturday Night Club bij RTV Westerwolde. Mazzelmoaze maakte hiervan onderstaande beelden. U kunt het programma HIER en HIER terugluisteren.

The Saturday Night Club is op zaterdag van 20.00 tot 22.00 uur te beluisteren bij RTV Westerwolde. Presentatie Julian Buist.

Foto’s: Mazzelmoaze