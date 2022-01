Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 31 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ONBESTENDIGE DAGEN | NA MORGEN DROGER

Een actieve depressie trekt vanochtend over Groningen en ligt vanmiddag boven het midden en noorden van Duitsland. Daardoor is het de meeste tijd bewolkt en er valt bij ons af en toe regen, maar de meeste regen en de meeste wind is voor het westen en noordwesten van het land bedoeld. Daar staat een tijdje een noordwesterstorm met windstoten meer dan 100 km per uur, wij komen relatief goed weg vanochtend windkracht 4 tot 5 uit het westen, en vanmiddag windkracht 4 tot 5 uit het noordwesten. Dan zijn er misschien ook een paar windstoten tot 70 km/uur, de maximumtemperatuur is ongeveer 7 graden.

Vannacht wordt het 4 graden en draait de wind naar het westen. Dan valt er een enkele bui, maar morgenochtend komt een vrij grote regenzone naar ons. Het wordt morgen dan ook behoorlijk nat met flinke perioden met regen. Gek genoeg hebben wij juist morgen veel wind met windkracht 5 tot 6, en bij vlagen windkracht 7. Het wordt ondanks de regen wel wat zachter met een maximum van 9 á 10 graden.

Woensdag is het de meeste tijd droog met wat zon en een enkele bui, en hetzelfde geldt voor de donderdag. De wind neemt geleidelijk af, en het blijft op termijn redelijk zacht met maxima in het algemeen rond 9 graden.