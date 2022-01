DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Zaterdagmorgen rond acht uur is een nog onbekende automobilist op de Teglinger Straße in Meppen tijdens het inhalen tegen de linker voorzijde van een tractor gereden. Hij is vervolgens doorgereden. De politie zoekt deze bestuurder en eventuele getuigen.

Papenburg

In de nacht van zaterdag op zondag is ingebroken bij een fietsenhok aan de Am Vosseberg in Papenburg. Nadat de deur vernield was werden er twee fietsen gestolen. De schade bedraagt 800 euro.