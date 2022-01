Marianne neemt afscheid bij de COOP in Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Vandaag was voor Marianne Halwas de laatste werkdag bij de COOP in Bellingwolde.

Ze heeft er een paar nachten van wakker gelegen en heeft na enige twijfel toch de knoop doorgehakt; Marianne nam vandaag afscheid van haar collega’s en klanten van de COOP in Bellingwolde.

Toen de kinderen wat groter waren ging Marianne in 1996 aan het werk bij de buurtsuper van Jopie Hassinck aan de Rhederweg in Bellingwolde. In 2014 verhuisde de COOP naar een nieuw pand aan de andere kant van het dorp. Dat was het moment voor Jopie om zijn winkel, die onder hetzelfde concern viel, te sluiten. Hij zorgde er voor dat Marianne “overgenomen” werd. Van een kleine buurtsuper naar een veel grotere supermarkt was vast wel even wennen, maar Marianne vond er, samen met haar nieuwe collega’s, die deels ook van andere filialen afkomstig waren, haar draai.

Helaas kreeg zij te maken met gezondheidsproblemen. Na lang wikken en wegen besloot ze haar baan op te zeggen. Meer rust, meer tijd voor haar kinderen en kleinkinderen, iets waarvan ze nog lang hoopt te genieten. Haar werk, dat zij enkele uren per week bij de thuiszorg doet, blijft ze nog doen. Ze heeft “vaste cliënten” en het werk is een stuk minder hectisch vertelt Marianne. Bovendien heeft zij de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

Bij de COOP waren vandaag de kassa’s versiert met ballonnen, maar Marianne was er niet achter te vinden. In de winkel nam een oud-collega afscheid van Marianne en stak haar nog even een hart onder de riem. Dit gebaar raakte Marianne zichtbaar, maar het is goed zo!