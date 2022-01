Uitreiking Vrijwilligersprijs Midden-Groningen 2021

HOOGEZAND – Vanavond ontvingen in hotel Faber zes winnaars van de Vrijwilligersprijs Midden-Groningen 2021 hun prijs uit handen van burgemeester Adriaan Hoogendoorn en Adriana Jaarsma, directeur Kwartier Zorg & Welzijn, in hotel Faber in Hoogezand. De Vrijwilligersprijs is een financiële ondersteuning aan inspirerende en/of opvallende vrijwilligersprojecten en/of -organisaties in Midden-Groningen. Iedere winnaar krijgt een cheque van 500 euro. De prijzen zijn door de gemeente ter beschikking gesteld.



Winnaars

De winnaars van de Vrijwilligersprijs Midden-Groningen 2021 zijn:

Voedselbank Midden-Groningen uit Hoogezand

Oordeel van de jury: “Al heel wat jaren trekken de vrijwilligers van de Voedselbank zich het lot aan van inwoners van Midden-Groningen die, om welke reden dan ook, te weinig financiële middelen hebben om dagelijks een goede maaltijd op tafel te zetten. Door het toekennen van deze prijs aan de Voedselbank wil de jury haar waardering hiervoor laten blijken.”

Stichting Vrienden van de Lijwiekstee uit Noordbroek

Oordeel van de jury: “Zo mooi dat een groep vrijwilligers zich zo betrokken voelt bij de bewoners van de zorgboerderij en bij wil dragen aan het vergroten van het woongenot van deze mensen.”

Jeugdwerk ’t Kon Amper uit Schildwolde

Oordeel van de jury: “Het is zo belangrijk voor een dorp dat initiatieven als ‘t Kon Amper bestaan. Met alle activiteiten die ze voor de inwoners, jong en oud, organiseren dragen zij bij aan de verbinding en saamhorigheid in een dorp. “

EHBO Sappemeer

Oordeel van de jury: “Deze prijs is een waardering voor al die vrijwilligers van de EHBO-Sappemeer die, vaak zonder dat we ons dat realiseren, ervoor zorgen dat evenementen als Koningsdag, de 7 KM van Martenshoek en de Sinterklaasintocht veilig plaats kunnen vinden. Maar ook de trainingen die de vereniging geeft, zoals EHBO en reanimeren, zodat steeds meer mensen weten wat ze moeten doen in een noodsituatie.“

Brandweermuseum uit Sappemeer

Oordeel van de jury: “Prachtig dat een groep vrijwilligers zich al jaren inzet om dit historisch erfgoed te behouden voor het nageslacht.”

Voetbalvereniging ZNC en Dorpsvereniging Schrijvershoek uit Zuidbroek

Oordeel van de jury: “Expeditie Zuudbrouk is een mooi voorbeeld dat door de samenwerking van twee verschillende lokale organisaties er mooie plannen kunnen ontstaan die het leefklimaat in een dorp kunnen verbeteren. Het doel van Expeditie Zuudbrouk, het bevorderen van de saamhorigheid in het dorp, sprak de jury erg aan. Vooral in deze Coronatijd met al zijn beperkingen is dit belangrijk.”



Deelnemers

In totaal hadden 34 organisaties zich aangemeld voor de Vrijwilligersprijs 2021. Burgemeester Hoogendoorn: “Het is goed te zien hoeveel mensen in Midden-Groningen zich vrijwillig inzetten voor hun directe omgeving en onze gemeente. Belangeloos proberen ze de gemeente iets mooier te maken voor haar inwoners. Dat waarderen we als college zeer!”



Jury

De jury bestond uit: Ivar Koster (notaris) uit Hoogezand, Jan Kroeze (voormalig directielid Volksbelang nu Lefier) uit Harkstede, Elbert Westerink (vrijwilliger bij Humanitas) uit Slochteren, Jan Leegstra (voormalig jurist) uit Muntendam en voorzitter burgemeester Adriaan Hoogendoorn.



Uitgestelde uitreiking

Op 30 november 2021 kwam de jury bijeen om de winnaars te kiezen, maar de uitreiking kon niet plaatsvinden door coronamaatregelen. Wel zijn de winnaars die dag geïnformeerd dat ze de Vrijwilligersprijs 2021 hadden gewonnen.

