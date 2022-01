Vernieuwde Keramisch Museum Goedewaagen weer geopend

NIEUW BUINEN – Sinds afgelopen weekend is het Keramisch Museum Goedewaagen in Nieuw Buinen weer geopend voor het publiek.

Het museum was gesloten omdat het een grondige verbouwing heeft ondergaan. De ingang is van de voorkant naar de zijkant verplaatst en er is een splinternieuwe entree. Niet alleen het gebouw heeft een verandering ondergaan. Ook het interieur en de verzamelde voorwerpen zijn voor een deel aangepast.

Glasverzamelaar Henk Brans heeft voor zijn glas-expositie zelfs een complete zaal mogen inrichten.

Het museum aan de Glaslaan in Nieuw Buinen is van woensdag tot en met zondag geopend. De openingstijden zijn doordeweeks van 12 tot 4 uur en in het weekend van 1 tot 5 uur.

Ingezonden door Boelo Lutgert