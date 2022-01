Volkswagen Up gestolen in Scheemda

SCHEEMDA – Het afgelopen weekend is in Scheemda een Volkswagen Up gestolen.

Gedurende het weekend werd in Scheemda een blauwe Volkswagen Up gestolen. De auto, met kenteken GL-442-B, stond onder een carport bij een woning in Scheemda. De kilometerstand was op dat moment 115.000 km.

Heeft u iets gezien of weet u waar deze auto zich op dit moment bevindt, neem dan contact op met Marjan Hassing via Facebook, of bel de politie van Oldambt via 0900-8844.