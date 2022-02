DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

EMSLAND, GRAFSCHAFT BENTHEIM

Maandagavond waren er op negen locaties in het Emsland/Grafschaft Bentheim weer zogenaamde ‘coronawandelingen’. De politie registreerde minder deelnemers dan bij de bijeenkomsten van voorgaande weken. De grootste bijeenkomst met zo’n 120 deelnemers vond weer plaats in Papenburg. De meerderheid van de aanwezigen hield zich aan het dragen van een mondkapje. Er waren drie overtredingen. Er werd proces-verbaal opgemaakt en twee personen kregen een gebiedsverbod opgelegd.

In Meppen waren twee vooraf aangemelde bijeenkomsten. Ongeveer 60 mensen kwamen bijeen voor een betoging onder het motto “Tegen complottheorieën en voor solidariteit in de pandemie”. Nog eens 40 deelnemers liepen mee in een protestmars met als thema “Solidariteit in plaats van uitsluiting – tegen verplichte vaccinatie”. Een persoon kreeg een boete voor het niet dragen van een mondkapje.

In Lingen verzamelden zich ongeveer 30 mensen in kleine groepjes. Tegen acht personen werd proces-verbaal opgemaakt, wegens het schenden van het mondmaskerplicht. Ongeveer 15 mensen woonden de bijeenkomst in Bad Bentheim bij. Daar gaven twee personen geen gehoor aan het verzoek om ​​mond- en neusbescherming te dragen. Om hun identiteit vast te stellen werden ze enige tijd op het politiebureau vastgehouden.

In Nordhorn kwamen ongeveer 12 mensen samen voor een bijeenkomst. Tegen vijf deelnemers in Schüttorf werd eveneens proces-verbaal opgemaakt voor het niet dragen van een mondmasker. Verder vonden er bijeenkomsten plaats in Emlichheim, met negen deelnemers, in Werlte, met 14 deelnemers en Emsbüren met ongeveer 14 deelnemers. Tijdens deze bijeenkomsten gebeurde er niets noemenswaardigs.

PAPENBURG

Zondagmiddag vond om half zes op het fietspad langs het Gasthauskanal, in de richting van de Graderweg, een ernstig ongeval tussen twee bestuurders van een e-bike plaats. Ter hoogte van het politiebureau knalde een 51 jarige man door onbekende oorzaak met zijn e-bike tegen de paal van een verkeerslicht. Hij kwam daarbij ten val. Een 56 jarige man op een e-bike kon niet meer op tijd remmen en reed over het slachtoffer heen. Ook hij kwam daarna ten val. Hij raakte daarbij lichtgewond. De 56 jarige man raakte ernstig gewond en werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De politie verzoekt getuigen van het ongeval zich bij het politiebureau van Papenburg te melden.