Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 1 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

AF EN TOE REGEN | WEINIG VERANDERINGEN

Het is een grijze start van de dag en de bewolking wordt zwaar genoeg voor wat regen en motregen. En ook vanmiddag kan er soms regen vallen, maar later kan de zon even doorbreken. Er komt dan een matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten te staan, en de temperatuur stijgt daarmee tot 8 graden.

Ondanks die opklaringen kan er vanavond en vannacht nog wel een bui vallen. Daarbij daalt het tot ongeveer 4 graden. Morgen zijn die opklaringen goed voor enkele zonnige perioden. Het is morgen de meeste tijd droog, al blijft een bui mogelijk. De wind draait morgen terug naar west tot zuidwest.

Donderdag is er de hele dag een zuidwestenwind en dat geeft vochtige lucht, veel bewolking, en af en toe wat regen of motregen. Vrijdagochtend passeert er eerst een regenfront met wind en regen, daarna zijn er opklaringen. Niet verrassend: de temperatuur verandert deze week weinig en winter of sneeuw zit er ook in februari voorlopig niet in.