Vrouw wordt tegen haar wil door drie mannen meegenomen

EMMEN – Op zaterdagavond 29 januari werd een vrouw in Emmen door drie onbekende mannen tegen haar wil meegenomen.

De vrouw reed op zaterdagavond 29 januari tussen 23:00 en 23:30 uur in haar witte Audi A1 van Nieuw Weerdinge naar Emmen. Zij parkeerde rond dat tijdstip haar auto langs de Achterlaan. Toen zij uitstapte werd ze vrijwel direct vastgegrepen en meegenomen door drie onbekende mannen. Ze moest haar autosleutels afgeven en in haar eigen auto plaatsnemen.

Samen met de drie mannen is zij vervolgens naar de Valtherzandweg gereden, waar zij geld heeft afgegeven. De mannen zijn vervolgens weggerend in de richting van het bos achter de Valtherlaan. Het gaat om twee gezette mannen en een wat kleinere man. Ze droegen die avond alle drie donkere kleding en het gezicht was onherkenbaar. Ze spraken Nederlands. Een man leek een Surinaams accent te hebben. Een van de gezette mannen was wat ouder en had een baard.

De politie is direct een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen die mogelijk gezien of gehoord hebben dat de vrouw is meegenomen vanaf de Achterlaan. Of misschien zijn er mensen die haar in de buurt van de Valtherzandweg de witte Audi A1 met de drie mannen en de vrouw hebben gezien. Ook is de politie op zoek naar getuigen die de drie verdachten die avond hebben gezien in de buurt van de Achterlaan, de Valtherzandweg of bij het bos achter de Valtherlaan.

Heb jij iets gezien of gehoord? Neem contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Bron: Politie Emmen