Pad naar de Kiekkaaste wordt weer begaanbaar gemaakt

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 2 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KLEINE VERANDERINGEN | SOMS WAT REGEN

De luchtdruk is sinds gisteren wat gestegen want een depressie trekt nu via Polen verder weg naar het oosten. Daardoor hebben we een matige noordwestenwind maar het is tot de avond ook overwegend droog. In de loop van vanavond en vannacht is er kans op wat regen en dan is het bewolkt, overdag kan de zon soms even doorbreken. Er staat windkracht 3 tot 4 en de maximumtemperatuur is zo’n 8 graden.

Dat kleine regenfront van vannacht geeft morgen nog veel bewolking en lokaal wat motregen, maar het is vrij zacht met een zuidwestenwind en een middagtemperatuur rond 9 graden.

Vrijdag is het weerbeeld weer wat actiever want dan komt een front met perioden met regen en een toenemende wind van west naar oost over het land. In het weekend is het op zaterdag overwegend droog maar zondag gaat het een tijdlang regen en dan komt er ook een krachtige zuidwestenwind bij. Het blijft dus wisselend en er is niet veel zon, en vriezen of sneeuwen doet het voorlopig ook niet.