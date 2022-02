Bedrijfsbus botst op betonnen paal

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 3 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKTE DAG | OOK MORGEN WEINIG ZON

Er is vandaag in plaats van een noordwestenwind een zuidwesten-wind en daarmee is de lucht tamelijk vochtig. Dat betekent dan weer dat er veel bewolking is, en vooral vanmiddag kan verspreid wat regen vallen. Er is vandaag dus maar weinig of geen zon, en de maximumtemperatuur is zo’n 8 graden.

Morgenochtend waait de wind ook nog uit het zuidwesten en dan is het nog bewolkt met -soms- wat lichte regen of motregen. Maar morgenmiddag wordt het serieuzer: dan gaat er een front passeren met meer regen en een paar windvlagen. Morgenavond klaart het op en is het overwegend droog.

Zaterdag is het overdag ook overwegend droog met enkele opklaringen, maar zondag zijn er weer perioden met regen en dan is het een beetje guur weer. Maximum in het weekend rond 8 graden. Na het weekend is het droger met af en toe zon en het wordt dan zacht met maxima rond de 10 graden.