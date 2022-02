Bad Nieuweschans krijgt ‘Online’ hotel….

BAD NIEUWESCHANS – Hotel Leeuwerik, een hotel met een historie, blijft Hotel Leeuwerik in Bad Nieuweschans. Op de gevel aan de Stationsstraat staat de naam X Hotel, maar dat is de naam van de franchise keten Concept X hotels waar Hotel Leeuwerik deel van gaat uitmaken. De naam Leeuwerik komt er binnenkort op in mooie letters aan de wegzijde in Oudezijl 2 op het mooie karakteristieke pand.

Directrice Monique Moeslund is blij met de ontwikkeling van Concept X hotels. “Wij zijn in Bad Nieuweschans trots dat we het vaandel mogen dragen van deze hotel keten en wij zijn een van de eerste in Nederland waar deze naam op de gevel prijkt. Het is een internationale organisatie en zijn in een aantal landen bezig met de opening van diverse vestigingen. Naar verwachting gaat de website in het tweede kwartaal dit jaar online, waar mensen dan ook al op kunnen boeken. Er zal geboekt worden door mensen die er voor één nacht gaan overnachten, bijvoorbeeld wandelaars of fietsers die een mooie tocht door dit bijzondere gebied aan het maken zijn, maar ook zullen er veel werknemers/ expats van grote bedrijven boeken, die zowel in Duitsland als in Nederland bij grote projecten betrokken zijn. Het hotel beschikt over 15 kamers. Hoewel het helemaal een online hotel is, zal men toch van een heerlijk ontbijt kunnen genieten. Koffie en thee is op de kamer aanwezig, evenals een koelkast. Via een speciale app kan men kiezen voor een ontbijt, of een warme maaltijd en deze laten bezorgen. Wij zijn op dit moment in overleg met horecaondernemers uit Bad Nieuweschans en directe omgeving, zodat men ook lokale producten geserveerd krijgt”.



Op dit moment zijn Monique en haar team in overleg onder andere met het UWV, om een team samen te stellen, voor de dagelijkse allround activiteiten in het hotel. Er komt een ploeg van 4 werknemers, plus nog enkele voor hand-en-spandiensten.



Ook gaan ze samenwerken met de ‘Graanrepubliek’, direct gelegen aan de overkant van het hotel, de exacte details volgen. “Bad Nieuweschans biedt voor onze hotelgasten heel veel mogelijkheden. Hoewel wij geen faciliteiten kunnen bieden, aangaande ontbijt en diner kunnen wij er voor zorgen dat er voor elke gast wat wils is in samenwerking met lokale partners.

Ingezonden door Frans Stegeman