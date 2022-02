Gemeente Pekela: Zitting Centraal Stembureau live te volgen

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 4 februari, 08.00 uur door John Havinga

REGEN EN WIND | MORGEN AF EN TOE ZON EN DROOG

Er valt nu en dan wat motregen en het is bewolkt. Vanmiddag gaat het enige tijd matig tot zwaar regenen en is er een kans op wat natte sneeuw. De zuidwester is vrij krachtig en draait tijdens de frontpassage naar noordwest, met windvlagen tot ongeveer 60 km/uur. In de avond wordt het tijdelijk droog met enkele opklaringen. Het wordt voor het koufront uit nog 9 graden, maar tijdens passage en de regen, daalt het kwik snel naar 2 à 3 graden.

Later vanavond en vannacht komen er buien waarbij een mix mogelijk is van regen, korrelhagel en natte sneeuw. De minima liggen rond 2 graden, bij een matige tot vrij krachtige noordwester. Bij de buien is er een kleine kans op onweer.

Morgen blijft het droog met af en toe zon en temperaturen rond 6 graden. In de avond gaat het weer regenen en ook zondag zijn er perioden met regen. Het is dan echt wel guur, met flink regenachtig weer. Het gaat krachtig waaien, met windvlagen tot 70km/uur en temperaturen rond 8 graden. Na het weekend geregeld zon, af en toe een bui en het wordt vrij zacht met maxima rond de 9 graden.