DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Rhede

Tussen vorige week vrijdag en gisteren is bij een container aan de Hammrichweg in Rhede ingebroken. De daders vernielden een slot om binnen te komen. Voor zover bekend is er niets gestolen. De schade bedraagt 600 euro.

Papenburg

Gisteren is op de Johann-Bunte-Straße in Papenburg een voertuig, vermoedelijk vrachtwagen, door onbekende oorzaak in de berm beland. De berm en de geleiderail raakten over een afstand van 80 meter beschadigd. De bestuurder is doorgereden. De schade wordt op 550 euro geschat.

Gisteravond zijn brandweer en politie om zeven uur uitgerukt voor een brand in een afvalcontainer aan de Umländerwiek rechts in Papenburg. De brand werd door de brandweer van Papenburg Obenende geblust. De schade wordt op 400 euro geschat. De politie gaat uit van brandstichting en verzoekt getuigen zich te melden.

Tussen dinsdag en donderdag is bij een woning aan de Gutshofstraße in Papenburg ingebroken. De woning werd overhoop gehaald. Het is nog niet bekend wat er is gestolen.

Werlte

Gistermiddag zijn om 15.15 uur bij een ongeval op de Kasernenstraße in Werlte vier personen gewond geraakt. Het ongeval gebeurde toen een 17 jarige bestuurster van een VW, die samen met een 48 jarige vrouw in de auto zat, bij het oprijden naar de Kasernenstraße een tegemoetkomende Mercedes over het hoofd zag. De bestuurder, een 70 jarige man, en zijn 65 jarige vrouw raakten, evenals de inzittenden van de VW raakten dusdanig gewond dat zij naar een ziekenhuis vervoerd moesten worden. De schade wordt op 14.000 euro geschat.