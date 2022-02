Nieuwe expositie Tijd en Eeuwigheid, Poëzie in beeld en woord in Museum Klooster Ter Apel

TER APEL – In samenwerking met het Bijbels Museum presenteert Museum Klooster Ter Apel van 11 februari t/m 1 mei 2022 de bijzondere cross-over tentoonstelling Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in beeld en woord.



De prikkelende cross-over tentoonstelling Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in beeld en woord toont verbluffende papierkunstobjecten van Annita Smit naast nieuwe gedichten van vijf eigentijdse dichters: Gershwin Bonevacia, Babs Gons, Marjolijn van Heemstra, Iduna Paalman en Mustafa Stitou. Het draait om de directe relatie tussen de kunst en de kijker: ‘Het hoofd mag uit, het hart mag aan’. Alle kunstwerken zijn door het thema ‘Tijd en Eeuwigheid’ geïnspireerd en dagen de bezoekers uit een verstilde ervaring (slow art) te beleven: mindfulness voor museumbezoekers.



Optische illusies en verfijning

De 13 nieuwe door ‘Tijd en Eeuwigheid’ geïnspireerde, driedimensionale papierkunstobjecten van Annita Smit in de tentoonstelling zijn gemaakt van ultradundruk, gered Bijbelpapier – misdrukken en overdrukken – waar soms nog flarden teksten doorschemeren. Twee werken maakte Smit van gebruikte liedboeken, een ander van ‘total loss Bijbels’. Naast deze nieuwe werken zijn 10 bestaande werken te zien die binnen het thema vallen en ook van bijbelpapier zijn gemaakt. Het werk van Annita Smit, die in binnen- en buitenland exposeerde, typeert zich door subtiele natuurlijk ogende kleuren, de verfijning en detaillering. Elk werk blijkt te zijn opgebouwd uit minuscule gesneden en gekleurde stukken ragfijn papier die als door de wind op hun plek zijn gewaaid. In haar werk speelt ze met optische illusies.



Eigentijdse dichters

De papierkunst van Annita Smit en de gedichten van Gershwin Bonevacia, Babs Gons, Marjolijn van Heemstra, Iduna Paalman en Mustafa Stitou werken op elkaar in. De nieuwe poëzie hangt in Tijd en Eeuwigheid, gedrukt op dundrukpapier tussen de papierkunstobjecten. Samen vertegenwoordigen de dichters een nieuwe generatie die lezers in het hart raakt met uit het leven gegrepen alledaagse onderwerpen die ‘dicht bij huis’ lijken te zijn.



Slow art

De tentoonstelling is niet alledaags ingericht. Er zijn geen bijschriften, sturende titels of analyses. Met alleen een introductietekst nodigt het Bijbels Museum bezoekers uit met deze in de monumentale ruimtes geplaatste kunst (‘slow art’) een verstilde ervaring te beleven: wat maakt de kunst in hen wakker? Welke gevoelens, vragen, ideeën of inzichten brengt die naar boven?



Gratis essay

Bij de tentoonstelling verschijnt een – eveneens op dundrukpapier gedrukte – eenvoudige gratis publicatie met een nieuw essay van filosofe Joke Hermsen, een introductie en de vijf gedichten.



Tijd en Eeuwigheid

Tijd en Eeuwigheid is een productie van het Bijbels Museum dat altijd tentoonstellingen maakt met een link met de Bijbel, vaak verbreed naar andere stromingen of religies. Dat geldt zeker voor het thema ‘Tijd en Eeuwigheid’, dat in alle wereldgodsdiensten een belangrijke plaats inneemt. Steeds meer mensen nemen kennis van meerdere godsdiensten en wijsheidsstromingen tegelijk. Ze vergelijken en doorgronden de systemen van ‘oost’ en ‘west’, de grote overeenkomsten én verschillen. Zo onderwezen de Boeddha, Zoroaster, Jezus en Mohammed de mensheid van hun tijd over de wereld van de tijdruimte én die van de eeuwigheid. Vele filosofen, kunstenaars, dichters en (beta-) wetenschappers bogen zich over het thema.



De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van Mondriaan Fonds, Doopsgezind Predikfonds, Iona Stichting, Vrijzinnige Fondsen, uitgeverij Royal Jongbloed, de Schrijverscentrale, Vrienden Bijbels Museum en de presentatiepartners.

Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in beeld en woord, 11 feb – 1 mei 2022

Museum Klooster Ter Apel, Boslaan 3-5, 9561 LH Ter Apel.

Actuele openingstijden: www.museumkloosterterapel.nl

https://www.kloosterterapel.nl/nl/expositie-tijdeneeuwigheid

Ingezonden

Foto’s: Annita Smit – foto Anja Loepa