Tentoonstelling ‘Sculptuur in Beeld’ door Jacques d ‘Ancona geopend

WINSCHOTEN – Vanmiddag heeft Jacques d ‘Ancona in het theatercafé van Cultuurhuis de Klinker de tentoonstelling ‘Sculptuur in Beeld’ geopend.

Doorlopend zijn in Cultuurhuis de Klinker verschillende tentoonstellingen te zien in de foyer en op de tweede verdieping van het gebouw. In samenwerking met Galerie Wiek XX uit Bad Nieuweschans zijn er momenteel onder de naam ‘Sculptuur in Beeld’ in de foyer en het theatercafé prachtige beeldhouwwerken van o.a. Bernd Altenstein, Caius Spronken, Dick Aerts en Marti de Greef te zien.

De tentoonstelling werd vanmiddag, na een korte introductie door de directeur van De Klinker: Robert Bangma, door Jacques d ‘Ancona geopend. Bij de opening was de Duitse kunstenaar Bernd Altenstein aanwezig. Hij vertelde over zijn carrière. De in 1943 geboren beeldhouwer exposeerde zijn werken in o.a. in het Nationaal Museum voor Moderne Kunst, Osaka, de Goethe-instituten in Osaka en Tokyo, in Parijs, Groningen en diverse steden in Duitsland.

Galerie Wiek XX werd vanmiddag vertegenwoordigt door Henriëtte Mulder en Frans Boersma. De galerie voor figuratieve en realistische kunst in Bad Nieuweschans bestaat sinds 1977. Het is daarmee een van de weinige galeries in Noord-Nederland die zo lang op professioneel niveau opereert.

Naast de beeldhouwwerken op de begane grond is op de tweede etage de reguliere tentoonstelling te zien met schilderijen van Leonie Gort. Deze 22 jaar jonge kunstenares laat zich voornamelijk inspireren door de prachtige natuur.

De tentoonstellingen zijn te bekijken tijdens openingstijden van het cultuurhuis. U bent welkom van maandag t/m zaterdag. Kijk voor de actuele openingstijden op indeklinker.nl.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg