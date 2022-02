Veertien partijen doen mee aan gemeenteraadsverkiezing in Oldambt

OLDAMBT – Aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart doen in Oldambt in totaal veertien verschillende partijen mee. Het centraal stembureau voor de gemeenteraadserverkiezing heeft dit vanochtend tijdens een openbare zitting bekendgemaakt.

Geldig verklaard en genummerd

Tijdens de zitting zijn de kandidatenlijsten van de partijen geldig verklaard. Daarna zijn de lijsten genummerd. Daarvoor werd gekeken naar het aantal stemmen bij de gemeenteraadsverkiezing in 2018. De partij die toen de meeste stemmen heeft behaald kreeg nummer 1, enzovoort. De nummers 11 t/m 14 zijn door loting bepaald.

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) VVD Verenigde Communistische Partij Gemeentebelangen Oldambt Partij voor het Noorden CDA D66 ChristenUnie Oldambt Aktief GROENLINKS Belang van Nederland (BVNL) PVV (Partij voor de Vrijheid) Blanco (Oosterhoff, B.)

Bijzonderheden

Het is voor het eerst dat er aan de gemeenteraadsverkiezingen in Oldambt een blanco lijst deelneemt. Belang van Nederland (BVNL) heeft de jongste kandidaat (17 jaar) op de lijst staan in Oldambt. De oudste kandidaat (78 jaar) staat op de lijst van Partij van de Arbeid (P.v.d.A.). De top 3 van D66 bestaat deze gemeenteraadsverkiezingen alleen maar uit vrouwen.

Proces-verbaal en bezwaar maken

Er is ook en proces-verbaal gemaakt over de bevindingen tijdens de zitting van het centraal stembureau op 4 februari. Dit proces-verbaal kunt u hier inzien. Kiezers en andere belanghebbenden kunnen tegen de beslissingen over de geldigheid van de lijsten, het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten en de daarboven geplaatste aanduiding in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan tot 4 dagen na de vaststelling door het centraal stembureau. De Kiesraad wordt in dergelijke beroepszaken als deskundige om inlichtingen gevraagd. Tegen de lijstnummering is geen beroep mogelijk.

