Zwemjuf Maria Gibcus neemt afscheid van Oldambt

WINSCHOTEN – Vanochtend heeft Maria Gibcus als zwemonderwijzer afscheid van de gemeente Oldambt en met name van zwembad ‘de Watertoren’. Zij heeft, na bij elkaar 50 jaar, werkzaam te zijn geweest in diverse zwembaden, haar pensioengerechtigde leeftijd bereikt en gaat genieten van haar vrije tijd.

Zwemonderwijzer sinds haar 16e

In 1971 heeft Maria op 16 jarige leeftijd al haar diploma zwemonderwijzer behaald. En is direct begonnen als zwemonderwijzer in het buitenbad ‘de Hardenberg’ in Finsterwolde. In 1976 is zij gaan werken in zwembad ‘de Watertoren en het openluchtbad ‘het Parkbad’ in Winschoten. In 1982 is zij daar toen gestopt in verband met een zwangerschap.Naast nog een aantal jaren werkzaam te zijn geweest in het buitenbad in Slochteren en later in het sportcentrum Atlantis in Oude Pekela is zij vanaf 1997 weer in dienst gekomen bij de gemeente Winschoten en later de gemeente Oldambt.

Met veel plezier en energie

Zij heeft altijd met veel plezier en energie in zwembad ‘de Watertoren’ particuliere zwemlessen en

schoolzwemlessen verzorgd. Zo heeft zij dan ook in al die jaren duizenden kinderen de zwemvaardigheid bij gebracht. Haar collega’s zullen dan ook zeker haar gedrevenheid en vakkennis gaan missen.

Ingezonden