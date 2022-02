Brandweer blust autobrand in Oudeschans

OUDESCHANS – De brandweer heeft vannacht in Oudeschans een autobrand geblust.

Brandweer Bellingwolde werd vannacht om iets na half twee gealarmeerd voor een autobrand in Oudeschans. In de Voorstraat was door onbekende oorzaak brand in het motorgedeelte van een Mercedes ontstaan. Hierdoor bleef de auto claxonneren.

Toen de brandweer arriveerde was het vuur grotendeels gedoofd. De brandweer heeft de auto het zwijgen opgelegd en de boel verder afgeblust. Vervolgens werd de wagen aan de politie overgedragen.

Foto’s: Brandweer Bellingwolde